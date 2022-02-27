"Европа с искренним восторгом смотрит на Украину и нашу Армию" - Оксана Забужко

Оксана Забужко рассказала, что мир меняется благодаря Украине. Фото - Facebook

Писательница, интеллектуалка Оксана Забужко рассказала, что в Европе меняют отношение к Украине, которая сейчас буквально "вращает Землю". Забужко находилась с 4-дневным визитом в Польше – приехала туда в преддверие масштабного вторжения путина в Украину. Вместо презентации книги писательница принимала участие в обсуждениях экстренных действий, которые помогли бы победить Украине.

Об этом Оксана Забужко написала в Facebook.

"ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧАЛАСЬ. Задание мировой коллективной безопасности: РАЗДУШИТЬ ГАДИНУ!!! Вчера я отработала до конца свою плановую 4-дневную программу, по которой в среду прилетела в Варшаву и должна была быть сегодня дома. То, что когда-то, в прошлой жизни, планировалось как продвижение книги, превратилось в работу в польском инфополе в режиме военного времени. Я говорила на популярных телепрограммах: "Украине нужно закрыть небо и дать оружие!" - и просила польскую общественность давить на своих ЕСвских политиков", - написала Забужко.

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Писательница отметила, что из-за страшных событий в Украине – Европа начала менять отношение к нашему государству и перестала закрывать глаза на преступления президента Путина. Во многом помогла реакция граждан стран ЕС на происходящее в Украине.

"После отказа отключить Россию от СВИФТ поляки флешмобом звонили в немецкое посольство и говорили: "У вас кровь на руках!", а вчера я видела в телефоне одного из своих собеседников длинную простыню переписки между немецкими топ-политиками, которые целую ночь с пятницы на субботу спорили и наконец пришли к решению, что "пора что-то делать".

Окончательный отказ Германии от многолетней политики "умиротворения Путина" - это большая коллективная победа, на которую должны были поработать тысячи людей (одной только пролитой украинской крови не хватило бы, ее никогда не хватало!). А сегодняшнее голосование за призыв резервистов - это уже полное изменение самой концепции ЕС как экономического, прежде всего, союза.

Европа очнулась. Европа перестает "молчать" а сторону Украины, как молчала с 1918 г. (и даже после 2014-го продолжала давить руку Путину). Европа с искренним восторгом смотрит на Украину и ее Армию – и просит нас научить ее, как такое делается, и откуда берется (я уже имела несколько таких разговоров). История-сука сорвалась с места и помчалась вперед, украинцы крутят земной шар", - отметила Забужко.

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Также Оксана Забужко акцентировала, что вопрос с агрессором назрел давно – и мировые государства готовы его решать.

"Из одного ночного разговора (в переводе):

- Сенат США проголосовал за предоставление Украине "небесного щита"!

- Прекрасно! Но, господа, понимаете ли вы, что это уже Третья Мировая?

Вот именно, господа. Именно так.

Мы должны вместе раздавить эту гадину - ту, которая осталась жить и жиреть после Второй мировой.

Благослови, Господи, Украину, которая уже во главе этого крестового похода, и сохрани ее Воинство!" - написала Забужко.

Мировое сообщество активно поддерживает Украину. В европейских городах, в США и Азии устраивают акции в поддержку нашего государства. В Грузии корабль отказался заправлять российское судно, сказав: "Русский корабль, иди нах".