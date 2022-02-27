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воскресенье, 27 февраля 2022 18:15

Полумиллионный митинг в Берлине и посланный "нах" российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
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Многолюдный митинг прошел в поддержку Украины в центре Берлина
Фото: Facebook
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Акция за мир в Украине прошла в Сан-Франциско
Митинг на улицах Санкт-Петербурга
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Около 4 часов утра 24 февраля страна-агрессорка Россия напала на Украину. Враг пытается проникнуть в глубь государства, подрывая стратегические объекты и обстреливая жилые кварталы. Боевые действия ведутся на Востоке, Юге, за Харьков, Киев и другие города Украины. Мировое сообщество категорически осуждает действия президента РФ Путина, отдавшего приказ наступать на мирную Украину. Митинги в поддержку Украины проходят на площадях и улицах мировых городов.

Gazeta.ua собрала подборку наиболее знаковых акций в поддержку Украины, которые сейчас проходят в Европе, США и Египте.

Акция в поддержку Украины прошла в турецком Стамбуле. Люди собрались с сине-желтыми флагами и скандировали лозунги против войны.

В поддержку Украины вышли на улицы Таллина.

"В Эстонии состоялась самая большая в истории страны демонстрация. Она произошла в поддержку Украины. Президент Алар Карис вместе с народом поддержал нас. Все будет Украина. Все уже Украина! #StandWithUkraine", - написала в Facebook Ирина Белан.

Многолюдная акция в поддержку Украины прошла у Посольства Украины в Азербайджанской Республике. Люди стояли с флагами и плакатами. На них – благодарность ВСУ и осуждение действий путина.

Большинство участников – в вышиванках.

Об акции в поддержку Украины в Сан-Франциско написала искусствовед Алиса Ложкина. Она сообщила, что участвовала в митинге и добавила фото.

"Пели гимн, читали стихи Александры Смелянской о российском военном корабле. Одна экзальтированная женщина пыталась сжечь свой российский паспорт. Кто-то кричал Путин – хуйло, а с другой стороны, не попадая в ноты, заянули "Червону руту".

Это все, конечно, бессмысленно. и преступно мало, но для многих, кто пришел сюда после трех бессонных ночей и волнений за родных, сидящих в Украине по подвалам и бомбоубежищам, это был глоток свежего воздуха", - написала Ложкина.

Автор: Алиса Ложкина Facebook
  Акция за мир в Украине прошла в Сан-Франциско
Акция за мир в Украине прошла в Сан-Франциско

Митинги в поддержку Украины прошли в Швеции. Люди выходили на улицы с сине-желтыми флагами и плакатами, где изображения путина сопровождали гробы и кровь.

Один из самых многолюдных митингов за мир в Украине прошел в Берлине . На него вышли около полумиллиона людей.

Автор: Facebook
  Многолюдный митинг прошел в поддержку Украины в центре Берлина
Многолюдный митинг прошел в поддержку Украины в центре Берлина

Украинские фехтовальщики устроили акцию поддержки Украины в Египте. Спортсмены находятся там на соревнованиях.
"Наши рапиристы на Кубке мира по фехтованию в Египте, куда они вылетели за день до начала войны в Украине, отказались выходить на одну дорожку с представителями страны-агрессора и заявили "#stopthewar #SaveUkraine"", - подписали видео.

Митинг против войны в Украине прошел и в белорусском Минске. Беларусь в войне стала союзницей оккупанта – России. На видео видно, что людей на митинг пришло немного, однако они все же стойко скандируют антивоенные лозунги.

Также на митинг вышли в Санкт-Петербурге. Жители города скандируют антивоенные лозунги и требуют у своего президента прекратить войну с Украиной.

На странице Сухопутных войск ЗСУ выставили видео, на котором помощник капитана грузинского корабля отказался сотрудничать с российским судном.

"Русский корабль, иди нах*", - повторил помощник капитана фразу защитников острова Змеиный, которые героически погибли после того, как отказались сдаться России.

Украинские художники активно создают мотивационные произведения искусства. Картины, стихи, фото – поднимают боевой дух в войне с оккупантом.

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