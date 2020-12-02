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среда, 02 декабря 2020 15:06

Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
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Допремьерный показ военной драмы "Мать апостолов" проходил в кинотеатре "Киевская Русь"
Фото: Тарас Подолян
Допремьерный показ военной драмы "Мать апостолов" проходил в кинотеатре "Киевская Русь"
Допремьерный показ военной драмы "Мать апостолов" проходил в кинотеатре "Киевская Русь"
Допремьерный показ военной драмы "Мать апостолов" проходил в кинотеатре "Киевская Русь"
Допремьерный показ военной драмы "Мать апостолов" проходил в кинотеатре "Киевская Русь"

В столичном кинотеатре "Киевская Русь" 1 декабря состоялся допремьерный показ фильма "Мать апостолов" режиссера Зазы Буадзе. В прокате с 3 декабря.

В событии приняли участие представители творческой группы. Также в рамках мероприятия провели выставку фоторабот участника войны, сержанта, гранатометчика Руслана Боровика и картин художника-графика и дизайнера Глеба Гржибовского.

Лента построена на реальных событиях, которые произошли 2014 года. Наталья Половинка сыграла этнографа Софию Кулик из Винницы. Приезжает на Луганщину в поисках сына, самолет которого сбили россияне, по сюжету.

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"Начинается наш прокат, независимая жизнь фильма, - говорит Заза Буадзе со сцены перед показом. - Надеюсь, кино найдет свой путь к зрителю и сможет дать что-то настоящее, важное. Мы будто отпускаем наш корабль в море и остаемся на берегу. Пусть он плывет. Надеюсь, что будет диалог между лентой и аудиторией. И чтобы коронавирус бл*ть нас не потопил".

"Тяжелые времена, - говорит продюсер Дмитрий Овечкин. - Но мы все же смогли проехать всеукраинский тур - 12 городов, где показали наше кино перед премьерой. Преимущественно присутствовали ветераны, вдовы, военнослужащие, святые отцы. Фильм воспринят глубоко. Было много отзывов, сердечных пожеланий. Все благодарили".

"В ленте меня больше всего поразила сцена, где за одним столом сидят 2 матери, которые по разные стороны баррикад, - говорит Леокадия Герасименко, президент Союза женщин Украины, ставшего одним из партнеров картины. - У обеих погибли сыновья, но они нашли общий язык молча, готовя вареники, которые их будто сплотили. Несмотря на боль в душе, они друг друга поняли и защищали от зла. Это для меня был лейтмотив фильма, это пример для женского движения. Несмотря на боль, в фильме много добра. Думаю, пойдет по всем странам мира, потому что много людей уже хотят посмотреть".

"Мать апостолов" создавали при поддержке Министерства культуры и украинской армии. Также среди партнеров - "Фонд Дэвида Линча", фонд "Вернись живым".

В сети появился тизер фильма "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач. Рассказывает о событиях, связанных с катастрофой самолета МН17 в июле 2014-го. Главную роль сыграла Оксана Черкашина. Релиз запланирован 2021 года.

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02
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