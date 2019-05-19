Есть дела поважнее: 27 млн американцев не пойдут на работу через "Игру престолов"

В течение финального сезона около 4,4 млн американцев специально пропустили работу, чтобы пересмотреть пропущенные эпизоды или вспомнить сюжеты прошлых сезонов. Фото: Обозреватель

В понедельника, 20 мая работу пропустят или опоздают около 27,2 млн американцев. Это связано с выходом финальной серии "Игры престолов".

Соответствующие подсчеты сделал Институт исследования трудовых ресурсов в Кронси. В материалах говорится, что американцы планируют смотреть последнюю серию культувого сериала. Они признают, что будут менее производительными, или вообще не придут на работу, пишет tsn.ua.

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Кроме того, исследователи посчитали, что в течение финального сезона около 4,4 млн американцев специально пропустили работу, чтобы пересмотреть пропущенные эпизоды или вспомнить сюжеты прошлых сезонов.

Из-за отвлечения работников на "Игру престолов" работодатели могли потерять $3,3 млрд, посчитала компания Challenger, Grey&Christmas Inc.

7 мая недовольные фанаты "Игры престолов" запустили петицию с требованием переснять восьмой сезон с другими, компетентными сценаристами. "Шоу заслуживает финального сезона, который имеет смысл", - говорится в тексте петиции на сайте change.org. Ее подписали более 800 тыс. человек.