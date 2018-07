Esquire перечислил лучшие клипы 2018 года

Американский журнал Esquire составил топ-10 музыкальных клипов 2018 года.

"Клипы артистов вроде Кендрика Ламара, Бейонсе и Чайлдиша Ґамбино - это нечто большее, чем изображение, сопровождающее хорошую песню", - сообщило издание.

THE CARTERS - APES**T

Childish Gambino - This Is America

Anderson .Paak - Til It's Over

Drake - God's Plan

Tierra Whack - Whack World

Janelle Monáe - PYNK

Kali Uchis - After The Storm

Justin Timberlake - Say Something

Tyler, The Creator - OKRA

Jay Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake - King's Dead

В Киеве группа Twenty One Pilots снял новый клип на песню Nico And The Niners. В качестве одной из локаций группа использовала корпус КНУ имени Тараса Шевченко.