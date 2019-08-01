Если 99 процентов любит родину, по крайней мере 1 будет ее ненавидеть - режиссер Надав Лапид

Режиссер Надав Лапид рассказал Gazeta.ua что такое любовь к Родине Фото: Reuters

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера фильма "Синонимы" израильского режиссера надавил Надава Лапида.

По сюжету главный герой Йоав эмигрировал во Францию ​​и пытается скрыть свое еврейское происхождение. Не говорит на родном языке. Носит французский словарь и к каждому слову ищет синонимы, чтобы уловить оттенки и мельчайшие различия. В Париже знакомится с французской парой. Дарят Иоаву хипстерське желтое пальто, кормят. Герой ненавидит Израиль и все, что с ним связано. Стремится найти себя нового - стать французом. Но не удается. Он вынужден возвращаться в Израиль. Пытается попрощаться с парижской парой - это его единственные друзья. Стучит в дверь, но ему не открывают.

В Украине "Синонимы" не вышли в прокат, так как якобы русские выкупили права на весь бывший СНГ.

Режиссер рассказал Gazeta.ua что такое любовь к родине и что делать, если ее не чувствуешь.

В фильме герой называет Израиль обреченной страной. Почему это мнение вложили в его уста?

Я могу много говорить об Израиле, потому что сам оттуда. Я не считаю эту страну обреченной. Но знаю, что многие так думают. Даже если 99 процентов любит родину, по крайней мере 1 будет ее ненавидеть. Для моего героя родная страна - настоящий ад. В Израиле с самого детства детей пытаются научить любить свою страну. Что эта любовь должна быть безграничной и безотказной. Это проблема нашей идентичности. Потому что если ты не любишь родину - оказываешься на другой стороне, во враждебном лагере. Возникает вопрос: почему мы должны ее любить? На самом деле мы можем не привязыватся к одной стране, быть свободными, как ветер. Для моего героя родная страна - настоящий ад

Как принять свою национальную идентичность?

Я сейчас буду выглядеть, как гуру на радио. Дело не в том, принимаешь ее ты, или нет. Просто нужно полюбить себя. Этот парень не может найти себе покоя, но в этом нет ничего плохого. Это активная позиция, по крайней мере не бездействие или меланхолия.

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Вы говорили, что этот фильм частично биографический. В чем именно?

Создается впечатление, что мы рождаемся с определенной идентичностью. Что должны любить свою страну. Я, как любой хороший, может не слишком гражданин, два года отслужил в армии. Потом ходил на вечеринки, развлекался, жил классной жизнью. Так прошел год. Потом у меня появилось непреодолимое ощущение все бросить и убежать. В какой-то момент я сел на самолет, и покинул это место. Я оказался в парижском аэропорту Шарля де Голля. Мне пришлось отказаться от языка, на котором я разговаривал. От всего, что имел до этого. Но через несколько лет я вернулся в Израиль и стал кинематографистом.

Как бы вы сами рассказали об этой ленте?

Этот фильм как легенда. Живет себе один парень. И однажды понимает, что живет в аду. И решает сбежать в рай, чтобы спасти душу. В конце попадает в ту страну, которую считает лучшей в мире. Оказавшись голым в ванне посреди пустой квартиры он просыпается. Видит наиболее французскую пару в мире. На этом можно было бы и завершить. Просто показать, что они втроем живут долго и счастливо. Но на этом легенда не закончилась. Каждая иллюзия заканчивается потерей. Существует не только физическое насилие, как в Израиле. Есть еще насилие вежливости, как во Франции. Все эти идентичности вписаны в его тело. Он не может избавиться от них, потому что для этого надо избавиться от себя. Так мы видим его внутренний конфликт. В конце фильма он бьется об закрытые двери, которые оказываются им самим. Каждая иллюзия заканчивается потерей

Почему герой предал доверие друга? Он беспринципный?

Это не вопрос морали. Отношения между тремя этими людьми можно назвать обменом. Он получает деньги, но отдает девушке тело, а парню свои истории. Возможно, нужно было бы поступить наоборот. Главное - мы видим это взаимодействие между людьми.

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В фильме очень много обнаженных сцен. Чем это оправдано?

Фильм попал под цензуру в Китае. Председатель цензурного агентства спросил то же самое. Я ответил "Почему нет"? Быть обнаженным естественно. Это фильм о языке и о теле. Обнажение - это поиск идентичности. Он пытается убить старое "я", и найти себя нового. Определенным образом он хочет уничтожить собственное прошлое. Он перестает пользоваться ивритом, но не может избавиться от собственного тела. Пытается себя уничтожить: голодает, пытается замерзнуть, продает свое тело. Но так и не может этого сделать. Это очень феминистический фильм - лишь обнаженные мужчины. Быть обнаженным естественно. Обнажение - это поиск идентичности

Пользуясь методом своего героя, опишите в трех синонимах Францию ​​и Израиль.

Я в эту ловушку не попадусь. Хотелось мне бы быть таким многословным, но для такой задачи мне нужны недели две. Эти слова не просто синонимы, это музыка. Когда о чем-то думаю, стараюсь подбирать много синонимов к словам. Это помогает раскрыть вопрос шире.

54 фильмы из 30 стран показали на Х Одесском международном кинофестивале с 12 по 20 июля. Гран-при получили украинская драма "Домой" режиссера Наримана Алиева и грузинская лента "А потом мы танцевали" Левана Акина. Показали документальную картину "Процесс" Сергея Лозницы. Смонтирована из архивных материалов и пропагандистского фильма Якова Посельского. Показывает суд в Москве 1930-го по сфабрикованным советской властью обвинениям. В деле "Промышленной партии" судят инженеров, экономистов, ученых. Их обвиняют в подготовке государственного переворота, развала СССР.