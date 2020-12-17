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четверг, 17 декабря 2020 13:36

Epic Games Store бесплатно раздает видеоигры

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Американская компания Epic Games сообщила о бесплатной раздаче игр в течение следующих 2 недель.

Об этом сообщили на сайте компании.

С 17 декабря можно будет приобрести некоторые игры со скидками до 75%, а также получать минимум одну бесплатную игру ежедневно. Игры будут бесплатными в течение 24 ч., после чего останутся у пользователей навсегда.

Сейчас на сайте Epic Games можно бесплатно скачать:

Автор: epicgames.com
 

- Pillars of Eternity - Definitive Edition;

- Tyranny - Gold Edition.

А через несколько часов доступной станет новая таинственная игра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA

Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов. 1-е место занял Hades от студии Supergiant Games.

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Сейчас вы читаете новость «Epic Games Store бесплатно раздает видеоигры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
17
декабря

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