Epic Games Store бесплатно раздает видеоигры

Американская компания Epic Games сообщила о бесплатной раздаче игр в течение следующих 2 недель.

Об этом сообщили на сайте компании.

С 17 декабря можно будет приобрести некоторые игры со скидками до 75%, а также получать минимум одну бесплатную игру ежедневно. Игры будут бесплатными в течение 24 ч., после чего останутся у пользователей навсегда.

Сейчас на сайте Epic Games можно бесплатно скачать:

Автор: epicgames.com

- Pillars of Eternity - Definitive Edition;

- Tyranny - Gold Edition.

А через несколько часов доступной станет новая таинственная игра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA

Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов. 1-е место занял Hades от студии Supergiant Games.