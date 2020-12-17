Epic Games Store бесплатно раздает видеоигры

Американская компания Epic Games сообщила о бесплатной раздаче игр в течение следующих 2 недель.
Об этом сообщили на сайте компании.
С 17 декабря можно будет приобрести некоторые игры со скидками до 75%, а также получать минимум одну бесплатную игру ежедневно. Игры будут бесплатными в течение 24 ч., после чего останутся у пользователей навсегда.
Сейчас на сайте Epic Games можно бесплатно скачать:
- Pillars of Eternity - Definitive Edition;
- Tyranny - Gold Edition.
А через несколько часов доступной станет новая таинственная игра.
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Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов. 1-е место занял Hades от студии Supergiant Games.
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