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среда, 08 мая 2019 21:55

Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу

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Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу
В прокат выйдет американская комедия "Мошенницы" Фото: planeta

9 мая в прокат выйдет американская комедия "Мошенницы" режиссера Криса Эддисона.

Главные героини - две аферистки, чьи интересы пересекаются, когда они выбирают одну жертву. В поле зрения героинь попадает молодой технический гений-миллионер. Он сосредоточен на своей деятельности, поэтому не подозревает настоящей цели общения женщин с ним.

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Роли исполнили Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Каспер Кристенсен.

Съемки новой комедии начались в сентябре 2017 года на студиях в Великобритании и в английском аэропорту Фарнборо. Часть сцен снимали на Майорке.

31 января в прокат вышла украинская комедия "Встреча одноклассников" режиссера Валентина Шпакова. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

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08
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