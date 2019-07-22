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понедельник, 22 июля 2019 13:43

Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
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Самые эффектные образы на ОМКФ
Фото: http://ivona.bigmir.net
Самые эффектные образы на ОМКФ
Самые эффектные образы на ОМКФ
Самые эффектные образы на ОМКФ
Самые эффектные образы на ОМКФ

20 июля, в субботу, состоялась торжественная церемония закрытия 10-го Одесского международного кинофестиваля, который проходил в Украине с 12 июля.

Перед тем, как получить награды, звезды прошлись по красной дорожке, демонстрируя наряды.

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Перед камерой фотографов позировали не только украинские знаменитости, но и зарубежные.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку самых удачных образов Одесского международного кинофестиваля.

В пятницу, 12 июля, состоялось открытие 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля. Мероприятие продлится 9 дней, в течение которых будут показаны сотни кинолент иностранных и украинских кинематографистов.

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