Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале

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20 июля, в субботу, состоялась торжественная церемония закрытия 10-го Одесского международного кинофестиваля, который проходил в Украине с 12 июля.

Перед тем, как получить награды, звезды прошлись по красной дорожке, демонстрируя наряды.

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Перед камерой фотографов позировали не только украинские знаменитости, но и зарубежные.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку самых удачных образов Одесского международного кинофестиваля.

В пятницу, 12 июля, состоялось открытие 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля. Мероприятие продлится 9 дней, в течение которых будут показаны сотни кинолент иностранных и украинских кинематографистов.