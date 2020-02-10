Экс-солист Bad Boys Blue после посещения Крыма планирует концерт в Украине

В Житомире анонсировали концерт Кевина Маккоя. Фото: bnmusic.kz

В Житомире в Драматическом театре имени Ивана Кочерги анонсируют концерты бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя. Ранее он выступал в аннексирована Крыму.

На афише театра указано, что музыкант под брендом группы планирует выступить 10 марта. Билеты стоят от 300 до 1,5 тыс. грн.

За выступления в аннексирована Крыму Маккой попал в украинскую базу "Миротворец". На полуостров приезжал в мае 2016 на концерт "Дискотека СССР".

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Певец был солистом Bad Boys Blue с 2000 по 2003 год. Группа основана в 1984 году и за свою историю выпустил около 30 хит-синглов.

В СБУ обратились народные депутаты с 4 фракций. Подали прошение запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову, ездившим на гастроли в оккупированный Крым.