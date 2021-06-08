Экранизируют запрещенный Голливудом сценарий

Аня Тейлор-Джой снимется в психологическом триллере "Меню".

Снимут психологический триллер "Меню". Главные роли исполнят Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс.

Режиссер - Марк Майлод, который работал над "Игрой престолов"

Фильм планируют как смесь комедии и хоррора. В основу картины ляжет сценарий из "черного списка" Голливуда. Это так называемые лучшие неекранизовани сценарии, которые по тем или иным причинам некоторое время были запрещены. Авторы - Сет Рейсс и Уилл Трейси.

По сюжету, молодая пара приходит в изысканный ресторан. Однако вместо меню с экзотическими блюдами их ждут сюрпризы от шеф-повара.

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Аня Тейлор-Джой - звезда сериала-рекордсмена Netflix по просмотрам "Ферзевый Гамбит". Рэйф Файнс наиболее известен ролью Волдеморта в кино-франшизе о "Гарри Поттере".