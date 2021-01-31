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понедельник, 01 февраля 2021 00:45

Экранизируют роман о любви людоедов

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Экранизируют роман о любви людоедов
В 2017 году Тимоти Шаламе сыграл главную роль в драме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем". Планируют еще одно сотрудничество в хорроре "Целиком и полностью". Фото: Sony Pictures

Американский актер Тимоти Шаламе снимется в хорроре "Целиком и полностью" по роману Камиль ДеАнджелис.

Женщина понимает, что с ее дочерью Марен что-то не так, когда находит в ее рту человеческое ухо. Мать скрывает преступления своей дочери, часто переезжают. Бросает Марен в день ее 16-летия. Девушка отправляется искать отца, которого никогда не знала. Параллельно хочет понять, почему ей хочется убивать и есть людей, которые испытывают к ней романтическое влечение, по сюжету.

Кого сыграет Тимоти Шаламе неизвестно. Роль девочки-убийцы может достаться канадской актрисе Тейлор Рассел.

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Режиссер - итальянец Лука Гуаданьино. Сценарий напишет Дэйв Кайганич. Вдвоем работали над хоррором "Суспирия" и триллером "Большой всплеск".

В 2017 году Тимоти Шаламе сыграл главную роль в драме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем". Получил четыре номинации на "Оскар", победил в "Лучший адаптированный сценарий".

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