Екатерина Кухар выпустила своих первых "лебедей"

Фото: предоставила Екатерина Кухар

В Национальной опере Украины прошел заключительный выпускной концерт Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, которым в течение уже года руководит прима-балерина Екатерина Кухар.

Праздничный концерт начали ведущая телеканала "Интер" Анастасия Даугуле и нынешний художественный руководитель хореографического колледжа Алексей Бессмертный. Зал театра был заполнен, на представление приехали руководители различных театров Украины и послы: Германии, Австрии, Испании, Канады, Индии и из многих других стран мира.

Екатерина Кухар вышла на сцену с приветственным словом и впервые была не на пуантах, а на каблуках: для выпускного концерта она выбрала невероятно красивый колет от Юлии Магдич. После концерта за кулисами прима поделилась подробностями по подготовке и планами на будущее:

"Я впервые на сцене Национальной оперы была в качестве руководителя колледжа, это для меня очень большая ответственность. Очень трудно и боязно, беспокоилась за каждого из детей, помню какое говорила каждому из них замечание. Волновалась за их технику, чтобы у них все получилось. У них был тяжелый год. Для артистов балета логдаун - это просто наказание. Кажется, что мне гораздо легче выйти на сцену и станцевать самой, потому что я за них очень переживала. Накануне концерта я зашла в колледж в 9 утра и вышла в 21 часов вечера. В день концерта проснулась уже в 6 утра, кучу вопросов надо решить, чтобы праздник для детей состоялся".

Также Екатерина Кухар поделилась планами на будущее:

"В июле планируем начать ремонт в нашем кампусе, где именно живут дети. Думаю, что материально-техническое состояние за 2 года можно улучшить, если все будет идти так, как мы спланировали. Если нам не будут мешать некоторые представители, а не будут хотеть вернуться назад и делать то, что они делали более 10 лет раньше, еще до нас, то все будет хорошо. В течение года мы успели сделать ремонт в раздевалках, душевых, уборных. Сейчас дети мне благодарны, что они просто могут принять душ, а не греть воду в чайнике.

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В следующем году планируем сотрудничество с Национальной французской академией, сейчас на этапе обсуждения деталей сотрудничества: обмен студентами, педагогами, и планируем совместные гала концерты".

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN. Капсульная коллекция красочная, разнообразная, словно юбки создавались под разные характеры балетных партий. Уникальность изящных вещей состоит в крое, который позволяет юбкам парить и словно дотанцовывать движения артиста, продолжая лететь в воздухе, словно крылья бабочки.