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вторник, 15 июня 2021 00:42

Екатерина Кухар выпустила своих первых "лебедей"
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Екатерина Кухар впервые вышла на сцену Национальной оперы как руководитель колледжа
Фото: предоставила Екатерина Кухар
Екатерина Кухар впервые вышла на сцену Национальной оперы как руководитель колледжа
Екатерина Кухар впервые вышла на сцену Национальной оперы как руководитель колледжа
Екатерина Кухар впервые вышла на сцену Национальной оперы как руководитель колледжа
Екатерина Кухар впервые вышла на сцену Национальной оперы как руководитель колледжа

В Национальной опере Украины прошел заключительный выпускной концерт Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, которым в течение уже года руководит прима-балерина Екатерина Кухар.

Праздничный концерт начали ведущая телеканала "Интер" Анастасия Даугуле и нынешний художественный руководитель хореографического колледжа Алексей Бессмертный. Зал театра был заполнен, на представление приехали руководители различных театров Украины и послы: Германии, Австрии, Испании, Канады, Индии и из многих других стран мира.

Екатерина Кухар вышла на сцену с приветственным словом и впервые была не на пуантах, а на каблуках: для выпускного концерта она выбрала невероятно красивый колет от Юлии Магдич. После концерта за кулисами прима поделилась подробностями по подготовке и планами на будущее:

"Я впервые на сцене Национальной оперы была в качестве руководителя колледжа, это для меня очень большая ответственность. Очень трудно и боязно, беспокоилась за каждого из детей, помню какое говорила каждому из них замечание. Волновалась за их технику, чтобы у них все получилось. У них был тяжелый год. Для артистов балета логдаун - это просто наказание. Кажется, что мне гораздо легче выйти на сцену и станцевать самой, потому что я за них очень переживала. Накануне концерта я зашла в колледж в 9 утра и вышла в 21 часов вечера. В день концерта проснулась уже в 6 утра, кучу вопросов надо решить, чтобы праздник для детей состоялся".

Также Екатерина Кухар поделилась планами на будущее:

"В июле планируем начать ремонт в нашем кампусе, где именно живут дети. Думаю, что материально-техническое состояние за 2 года можно улучшить, если все будет идти так, как мы спланировали. Если нам не будут мешать некоторые представители, а не будут хотеть вернуться назад и делать то, что они делали более 10 лет раньше, еще до нас, то все будет хорошо. В течение года мы успели сделать ремонт в раздевалках, душевых, уборных. Сейчас дети мне благодарны, что они просто могут принять душ, а не греть воду в чайнике.

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В следующем году планируем сотрудничество с Национальной французской академией, сейчас на этапе обсуждения деталей сотрудничества: обмен студентами, педагогами, и планируем совместные гала концерты".

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN.

Капсульная коллекция красочная, разнообразная, словно юбки создавались под разные характеры балетных партий. Уникальность изящных вещей состоит в крое, который позволяет юбкам парить и словно дотанцовывать движения артиста, продолжая лететь в воздухе, словно крылья бабочки.

Автор: Валерия Радзиевская
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