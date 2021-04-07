Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN.

Имя Екатерины Кухар уже давно ассоциируется не только с балетом, но и со словосочетанием – икона стиля. Недавно прима-балерина решила попробовать свои силы в новой для нее индустрии и совместно с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN представила весенние танцевальные юбки.

Капсульная коллекция красочная, разнообразная, словно юбки создавались под разные характеры балетных партий. Уникальность изящных вещей состоит в крое, который позволяет юбкам парить и словно дотанцовывать движения артиста, продолжая лететь в воздухе, словно крылья бабочки.

"Lyalya большая поклонница балетного искусства, - рассказывает Екатерина Кухар. - Как-то она пришла с дочкой ко мне на спектакль, а после специально для меня создала две уникальных юбки из шифона и шелка. Подобное качество тканей я видела только однажды в Сеуле, это качество позволяет оставлять мягкий шлейф движений, юбка словно дышит с артистом и парит в воздухе, а не падает камнем.

Я к балетной одежде отношусь очень внимательно, для меня важно, чтоб было не только комфортно, но и эстетически привлекательно. Наша одежда – это, как обертка для конфеты или цвет крыльев у бабочки – подчеркивает индивидуальность каждого. Одевая юбки от Lyalya, я слышала много приятных отзывов от коллег и мне захотелось поделиться красотой с другими, я начала размышлять над цветовой гаммой. Немного погодя предложила Lyalya создать капсульную коллекцию юбок, с необычным цветовым решением, чтобы при движении юбка напоминала крылья бабочки. Цветовая гамма коллекции настолько богата, что позволяет проявлять каждой девушке свою индивидуальность и изысканный вкус".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела

Дизайнер Lyalya Sogomonyan сделала такой крой, который при движении юбки воссоздает иллюзию взмаха крыльев бабочки.

Lyalya Sogomonyan: "Балет – неземная легкость и красота, этим был продиктован выбор тканей. По-живому легкий и прозрачный шифон, а также нежнейший шелк. Некоторые юбки украшены вручную камнями Swarovski, а некоторые уникальным принтом. Как красочные крылья бабочки, коллекция полна весенней цветовой гаммы, таких окрасок и тонов нет у других дизайнеров, к примеру, тонкий переход от желтого к белому".

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Повар основали бренд Art of self love - Искусство любить себя. Супруги виробляюе редкие аромасвечи и средства по уходу за телом.