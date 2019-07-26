Джона Хилл снял рэп-клип

Джона Хилл снял клип для рэпера Трэвиса Скотта. SOHH.com

Рэпер Трэвис Скотт представил видео на песню Wake up с последнего альбома Astroworld. Режесером выступил голливудский актер Джона Хилл.

Рэпер просыпается после вечеринки и понимает, что все гости спят. Он изучает квартиру, пока мебель не начинают летать. В конце все превращается в прах, по сюжету.

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Американский актер Джона Хилл дебютировал в режиссуре фильмом "Середина 90-х" в 2018-м. Лента рассказывает о подростке, который попадает в компанию ребят-скейтеров.