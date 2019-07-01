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понедельник, 01 июля 2019 21:45

Дворецкий Бэтмена оказался секретным агентом: главные сериалы июля

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Дворецкий Бэтмена оказался секретным агентом: главные сериалы июля
Создатели сериала "Очень странные дела" предлагают зрителям наблюдать за взрослением главных героев. pinimg.com

В июле планируются премьеры сериалов про монстров из других измерений, дворецкого Бэтмена и женскую тюрьму. Предлагаем список самых интересных телевизионных шоу этого месяца.

4 июля

"Очень странные дела", 3 сезон.

Продолжение истории о детях, которые в ностальгической атмосфере 1980-х сталкиваются с паранормальными явлениями. Главные герои повзрослели, их проблемы изменились. Уже подростками они снова вынуждены противостоять мистическом злу - монстрам из другого измерения. "Аудитория взрослеет вместе с нашими героями. Зрители увидят, как дети достигают совершеннолетия. Это круто!", - рассказывает один из авторов сериала Мэтт Даффер. В сезон войдет 8 серий, на одну меньше чем в предыдущем.

26 июля

"Оранжевый - хит сезона", 7 сезон.

Молодая женщина из богатой семьи Пайпер Чепмен попадает в тюрьму на полтора года за перевозку наркотиков. Она читает книгу о том, как выжить в тюрьме и думает, что сможет там прожить. Информация в учебниках оказывается ничем по сравнению с реальной жизнью. В 7 сезоне история Пайпер и ее подруг закончится - они наконец покинут тюрьму и заживут свободной жизнью. "После семи сезонов пришло время выйти из тюрьмы. Я буду скучать по всем оторвать тюрьмы и замечательной команде, с которой мы работали. Мое сердце оранжевое, но оно становится черным ", - говорит создатель сериала Дженджи Коэн.

26 июля

"Пенниворт", 1 сезон.

Альфред Пенниуорт более известный, как дворецкий Альфред из фильмов о Бэтмене в молодости был офицером британского спецназа. После отставки он открыл собственное охранное предприятие, которое больше напоминало детективное агентство. Одним из клиентов становится Томас Уэйн, американский миллионер, отец будущего Бэтмена.

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Бэтмен занимает 2 место в топ-3 самых главных супергероев всех времен. 1 позиция принадлежит Супермену, а 3 Человеку-пауку.

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Дата
01
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