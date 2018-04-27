Два скандально известных театра покажут спектакль о мести богов

Фото: facebook.com

Независимый киевский театр "Мизантор" вместе с театром на Подоле покажут спектакль "Орестея". Премьера состоится 20 июня в помещении театра на Подоле. Спектакль создали по циклу пьес древнегреческого драматурга Еврипида, применяя современные компьютерные теxнологии.

Трилогию "Орестея" создал древнегреческий драматург Эсхил. Действие происходит перед легендарным троянским походом ХIII-ХII вв. до н.э. Микенский царь Агамемнон, отправляясь на войну с Троей, приносит в жертву свою дочь Ифигению. Когда возвращается на родину с победой - погибает от руки жены Клитемнестры. Она мстит за смерть дочери и влюбляется в кузена своего мужа Эгиста. Малолетний сын Агамемнона, Орест, воспитывался вдали от родины. Становясь взрослым, по совету бога Солнца Аполлона, Орест убивает мать. Этим он навлекает на себя гнев богинь мести Эриний. Ищет убежища в Дельфах, в храме Аполлона. Бог повелевает Оресту обратиться в суд богини Афины. Высшей судебный орган - Ареопаг, который создает сама Афина, оправдывает Ореста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мизантроп" покажет спектакль о короле-самодуре

Еврипид в трагедии "Орест" переиначил мифологический сюжет. Героя судит не Ареопаг, а народное собрание Аргоса. Убийство матери рассматривают как бессмысленное деяние, совершенное по приказу злого бога. Кроме матери Орест пытается убить тетю, объявив ее виновной в решении Троянской войны. Также угрожает убить свою двоюродную сестру, чтобы спасти свою жизнь.

Создавая театр "Мизантроп", режиссер Илья Мощицкий и композитор Дмитрий Саратский во многом опирались на идеи французов Альфреда Жарри и Арто, в частности на созданный Арто "Театр жестокости". По его концепции, театр имел отходить от чисто вербальных средств выразительности. Ориентироваться на пластически-визуальный ряд спектакля, который предусматривает максимальный уровень экспрессии по отношению к зрителю.