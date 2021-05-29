Дуэйн Джонсон сыграл капитана - трейлер

Актер Дуэйн Джонсон в приключенческом фильме "Круиз в джунглях" играет капитана парохода. Пытается найти легендарное исцеляющее дерево в верховьях Амазонки вместе с британской путешественницей. Ее воплотила Эмили Блант. Фото: planetakino.ua

Кинокомпания Disney представила трейлер приключенческого фэнтези "Круиз в джунглях". Главные роли исполнили американский актер Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант.

Действие происходит в начале XX века. Исследовательница дикой природы Лили Хоутон отправляется в путешествие из Лондона в джунгли Амазонки. Нанимает старенький, но уютный пароход "Ла Кила". Хочет найти древнее дерево с необычайными целебными свойствами, которое может изменить будущее медицины, по сюжету.

"В течение эпического квеста Лили и капитан речного судна Фрэнк Вольф сталкиваются с многочисленными опасностями и магическими силами, которые прячутся в обманчивой красоте непроходимых тропических лесов. Однако раскрывая тайну затерянного дерева, герои понимают, что ставки стали еще выше. Теперь судьба всего человечества висит на волоске", - говорится в синопсисе.

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Фильм основан на одноименном аттракционе в парке развлечений "Диснейленд". Режиссер - испанец Жауме Колет-Серра. Съемки проходили в течение мая-сентября 2018-го на Гавайях.

В фильме также снялись Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти.

"Круиз в джунглях" выйдет в украинский прокат 29 июля. Также появится на стриминговом сервисе Disney+ 30 июля.

С 27 мая в прокате идет криминальная комедия от кинокомпании Disney "Круэлла". Рассказывает предысторию злодейки Круэллы де Виль, антагонистки произведения "101 далматинец". Главную роль модельера и мошенницы Эстеллы сыграла Эмма Стоун.