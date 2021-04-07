Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"

Драма "Перспективная девушка" номинирована на "Оскар" как "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж". Уже получила премию Гильдии сценаристов США и номинации "Золотого глобуса".

Благодаря "Перспективной девушке" Эмеральд Феннел стала первой британкой, которую номинировали на "Оскар" за режиссуру.

Кассандра была одной из лучших студенток медицинского колледжа. Бросила учебу, потому что потеряла лучшую подругу Нину. Ту изнасиловали на вечеринке и она совершила суицид. Кассандра днем ​​работает в кафе, по ночам просиживает в барах и клубах. Притворяется пьяной и ждет, чтобы какой-то мужчина воспользовался ее состоянием. Хочет отомстить за подругу, по сюжету.

О картине рассказывает журналистка и лектор Ирина Гиль, искусствовед Анастасия Капралова.

"Идея фильма отлично вписывается в контекст движения #MeToo. Однако громким феминистским манифестом "Перспективная девушка", на мой взгляд, не стала, - говорит искусствовед Анастасия Капралова. - Во-первых, ну как же смешно наблюдать за тем, что Кэсси, оказывается, совсем не хочет убивать или калечить мужчин, что хоть как-то сделало бы ее прообразом женской версии Джокера и вообще ярким героем с претензией на целостность. Она просто выносит выговор. Это отсылка к тому, что монополия на насилие принадлежит мужчинам. Почему-то этот посыл перевесил стремление сделать главную героиню сильной. Ей разрешается два часа хамить, унижать всех вокруг, бить стекла в машинах случайных людей, потому что "У меня травма, мне можно". Это не двигает сценарий. Однако, можно указать и на то, что это деконструкция стереотипов о женщине-вамп.

Автор: Youtube Кассандра была одной из лучших студенток медицинского колледжа. Бросила учебу, потому что потеряла лучшую подругу Нину. Ту изнасиловали на вечеринке, совершила суицид. Кассандра днем работает в кафе, по ночам высиживает в барах и клубах. Притворяется пьяной и ждет, чтобы какой-то мужчина воспользовался ее состоянием. Хочет отомстить за подругу, по сюжету американской драмы "Перспективная девушка". Главную роль сыграла Кэрри Маллиган, получила номинацию на "Оскар".

Кроме того, зрителю не показывают взаимоотношений подруг Нины и Кэсси, поэтому мы не можем почувствовать мотивацию главной героини, которая всеми силами стремится отомстить. Что произошло тогда на вечеринке в колледже, почему мы должны сопереживать Нине? Отсутствие демонстрации персонажа делает его невидимым для мира, который продолжает вести лицемерную игру и жить своей жизнью. Но для того, чтобы зритель мог идентифицировать себя с героем и почувствовать эмпатию к нему, нам могли бы оставить какие-то "следы" Нины. Чтобы угадывался ее характер и живая настоящая личность. Вместо этого только рассказы Кэсси о разрушенном таланте подруги. Факт насилия ужасает, бесспорно, но Нина становится невидимым призраком, который начинает раздражать своим отсутствием.

Героини разрешается два часа хамить, унижать всех вокруг, бить стекла в машинах случайных людей, потому что "У меня травма, мне можно"

В 1970-х зародился поджанр эксплуатационного кино, который называется rape and revenge, дословно "изнасилование и месть". "Перспективная девушка" снята как один большой референс к таким фильмам, но не переходит ту грань, когда зритель мог бы четко считывать авторскую иронию. А это одна из характеристик жанра. За что можно похвалить создателей фильма, так это за своеобразную деконструкцию трехактной структуры. Последняя часть заканчивается довольно своеобразно, в духе эпохи #MeToo. Является ли такой выбор "небанального" финала правильным? Несмотря на сексуализацию актрис, в эксплуатационном кино личная кровавая месть насильнику завершает формирование личности героини. Она демонстрирует, пусть иногда и неоднозначную, но все-таки женскую силу. Среди хорроров об изнасиловании с 1970-х можно назвать "Я плюю на ваши могилы" или "День женщины" Мейра Зарка. Также "Триллер: Жестокий фильм", который, кстати, вдохновил Квентина Тарантино на съемках "Убить Билла". На самом деле, такие фильмы выпускают регулярно, но чаще всего это ленты категории Б. Например, бесконечные ремейки и сиквелы "Я плюю на ваши могилы".

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Стиль в ленте безупречен, это лучшая ее сторона. В голове надолго застрянет кавер на песню Toxic Бритни Спирс. Красочные наряды для инфантильной героини с морщинами, музыкальные вставки, цвета конфет из гротескных детективных сериалов 2000-х. Вы смотрите на это разнообразие всего в кадре и думаете: "Ну все-таки что-то в этом есть". Но без внятной общей драматургии отталкивает аудиторию.

"Перспективная девушка" снята как один большой референс к жанру хорроров о мести за изнасилование, появившийся в 1970-х

Выводы можно сделать неутешительные, но есть еще один маленький нюанс. Вокруг фильма разгорелся скандал из-за рецензии критика с Variety Денниса Гарви, который негативно отозвался о странном выборе актрисы на главную роль в "Перспективной девушке". По его словам, вместо Кэрри Маллиган больше подошла бы Марго Робби, которая заняла продюсерское кресло. Маллиган обиделась на критика, журналисты назвали его мизогином, а издание извинилось за статью. В свою очередь Харви ответил, что равнодушен к канонам женской красоты, так как он является 60-летним геем, и его критика основана исключительно на стандартах кинематографа. Сообщество кинокритиков в США обиделось на Variety, где Харви не защитили.

Стиль в ленте безупречен, это лучшая ее сторона. В голове надолго застрянет кавер на песню Toxic Бритни Спирс

Я не думаю, что именно Робби обязательно сыграла бы роль лучше. Например, она уже работала в похожем амплуа некой гротескной загадочной женщины в "Терминале", который был не очень успешным. Считаю, что Деннис Харви действительно не хотел обидеть внешность Кэрри Маллиган или назвать ее антисексуальной. Его критика была основана на характеристиках различных типажей актрис в контексте фильма. Довольно странно, что это стало предметом такого бурного обсуждения".

Автор: Youtube Кэсси и ее парень Райан поют в аптеке и планируют совместную жизнь, по сюжету американской драмы "Перспективная девушка". Роли воплотили актриса Кэри Маллиган и комик Бо Бернем.

"Название фильма" Перспективная девушка "- оммаж на громкое судебное дело в США 2016-го, - говорит журналистка и лектор Ирина Гиль. - Стэнфордский студент-спортсмен изнасиловал девушку, которая потеряла сознание от алкогольного опьянения. Ему дали 6 месяцев, из которых отсидел только 3. Судья объяснил это так: парень вообще не виновен, на него губительно повлияли культура потребления алкоголя и разврата. Судью впоследствии отстранили, ведь он приравнял насильника к жертве. На слушании восхвалял его достижения в учебе и спорте, будто это что-то меняет. По словам судьи, было бы "несправедливо губить жизнь такого перспективного парня". В отличие от девушки, которую он навсегда травмировал. В своем письме в суд жертва писала: "Эти 20 минут изменили всю мою жизнь. Я не знаю, как жить дальше, ненавижу свое тело. А вы так говорите, будто это ничего не значит".

Красочные наряды для инфантильной героини с морщинами, музыкальные вставки, цвета конфет с гротесних детективных сериалов 2000-х. Вы смотрите на это разнообразие всего в кадре и думаете: "Ну все-таки что-то в этом есть"

Зная эту историю, название фильма становится более логичным. Сама лента глубоко поразила, я впервые решила поставить хорошую оценку на сайтах кинопроката и стримингових платформах. И тогда натолкнулась на пренебрежительные и поверхностные рецензии от обозревателей и так называемых кинокритиков. В одной из них не было объяснения названия, хотя эту информацию можно найти за 2 минуты.

Один из рецензентов начал с того, что героиня якобы мстит всем мужчинам за непонятную трагедию из прошлого, хотя это не так. Другой осудил за будто бы насаждение морализаторства. Однако, если вы видели фильм, то заметите, что в нем этого нет. Кэсси вообще аморфная. Она мало говорила, всегда выдерживала паузы перед тем как действовать. Ничего не предлагала. Интересно, как можно приписывать столько непонятных коннотаций персонажу, который весь фильм молчит? Ни разу не было употреблено слово изнасилование. Сцены с ним нет, как завязки, которая объяснила арку героя и затем оправдывала его действия. Не показано предыстория главной героини, в то время перспективной отличницы в медицинском колледже. Мы сразу видим ее в подавленном состоянии после событий и их последствий. Не сразу понимаем мотивацию. Она не идеальна, делает неэтичные вещи. Шантажирует, обманывает. Сложно было бы считать эфемерную моральную составляющую таких персонажей.

В своем письме в суд жертва писала: "Эти 20 минут изменили всю мою жизнь. Я не знаю, как жить дальше, ненавижу свое тело. А вы так говорите, будто это ничего не значит"

Яркий пример противоположности - оскароносный "Джокер". Герою Хоакина Феникса зрители прощали любое насилие, даже неоправданное. Мы тоже наблюдаем по результатам событий, которые до конца нам неизвестны, но почему-то считываем не психически нездорового человека, который нуждается в квалифицированной помощи, а почти современного философа, который преподносит зеркало к отвратительной реальности общества. Кэсси держит такое же зеркало, при этом не оставляя после себя горы трупов и массовые протесты, но рецензенты не видят параллели. В дополнение - концентрируются на том, что главная героиня якобы некрасивая. Такое отношение к актрисе Кэрри Маллиган, что ее следует заменить на Марго Робби, напоминает - женщины в кадре все еще скорее украшение, которых должны хотеть, а не видеть многомерную личность. И хотя Кэсси очень привлекательна со стройной фигурой, ее несоответствие типичным женским персонажам разительно заметно как раз через почти агрессивные обзоры и рецензии мужчин онлайн.

Автор: Youtube Кассандра была одной из лучших студенток медицинского колледжа. Бросила учебу, потому что потеряла лучшую подругу Нину, по сюжету американской драмы "Перспективная девушка". Главную роль сыграла Кэрри Маллиган, получила номинацию на "Оскар".

Отдельно улыбнулась из-за рецензии обозревателя, которому не понравились мужские персонажи, что они все негативные и аморфные. Прекрасно понимаю, как это - не видеть глубины в персонажах, которые похожи на меня, и еще на пол планеты. Здесь стоит отметить прекрасную работу кастинг директоров фильма: все, кто участвовал в насилии - не маньяки в темных переулках, не типичные преступники, а обычные мужчины, которые ходят на работу и часто имеют семьи. Даже любят жен.

В этом плане режиссер Эмеральд Феннел знала, что все в фильме будут рассматривать под микроскопом. В качестве мужчин, которые в кадре оказывают сексуальное насилие, выбирала актеров, которые до этого играли только в ромкомах или обычных комедиях. То есть выглядят доброжелательно и не соответствуют типичному образу насильника, который сидит в головах у общества. Блестящий прием.

Оскароносном Джокеру зрители прощали любое насилие, даже неоправданное. Видели не психически нездорового человека, который нуждается в квалифицированной помощи, а почти современного философа, который преподносит зеркало к отвратительной реальности общества

Бойфренда главной героини сыграл Бо Бернем. Это известный прогрессивный американский комик с хорошей репутацией. Даже не зная этого, срабатывает просто сама внешность. Он милый, неуклюжий, смешно шутит. Не хочешь верить, что такие ребята способны совершить насилие. Или еще хуже - ничего не сделать, чтобы ему помешать.

В фильме нет автоматического распределения, где все мужчины - подлецы. Например, один из откровенно отрицательных персонажей - директор колледжа. Она знала о насилии и годами его покрывала, не реагировала на жалобы. Другой - бывшая подружка, которая через внутреннюю мизогинии и нежелание потерять позиции популярности даже высмеивает инцидент с насилием. Единственный персонаж, который на самом деле понял последствия своих действий - мужчина, бывший адвокат, защищавший насильников.

Он милый, неуклюжий, смешно шутит. Не хочешь верить, что такие ребята способны совершить насилие. Или еще хуже - ничего не сделать, чтобы ему помешать

Автор: Youtube Элисон Бри воплотила одного из отрицательных персонажей американской драмы "Перспективная девушка". Из-за внутренней мизогинии и нежелания потерять позиции популярности, высмеивает инцидент с сексуальным насилием, по сюжету.

Поэтому негативные отзывы, которые я увидела - лучшая визуализация идеи фильма. Посмотреть его стоит чтобы проверить, кому становится прямо-таки физически неудобно при просмотре, и позже выливается в комментарии типа: "нефиг было пить" и "эта политкорректность погубит кино".

Когда люди видят на экране намек, что действия, которые они считали нормой, на самом деле неприемлемы и имеют последствия, то воспринимают это как персональное обвинение. Где в ответ идет нарратив: "Чего это вдруг нельзя заниматься сексом с пьяными женщинами, которые потеряли сознание?". Вместо того, чтобы задуматься: "Возможно, мои друзья так делают. Или стоял бы я стороне. Или сам когда-то ли пользовался состоянием женщины?". Фильм провоцирует на внутренний диалог и саморефлексии, хотя получает от части аудитории стадию отрицания и агрессии.

В качестве мужчин, которые совершают сексуальное насилие, выбирала актеров, которые до этого играли только в комедиях. Выглядят дружелюбно и не соответствуют типичному образу насильника

Десятки лет изнасилования пьяной женщины подавалось в фильмах, даже комедиях, как обычный сценарный эпизод. Эта история тиражировалась, нормализуя и оправдывая действия героев. Это обыденность происходящая как на вечеринках в кругу незнакомцев, так и в семьях. Хотя каждый верит и повторяет, что не сделал ничего плохого. Как герои "Перспективной девушки" повторяют: "Я хороший парень". Фильм же заставляет присмотреться к этой части себя и спросить: "Ты все еще в этом уверен?".

Церемония награждения "Оскара" состоится 25 апреля. Больше всего номинаций получила лента "Манк" Дэвида Финчера. По шесть - у "Отец", "Минар", "Земля кочевников", "Звук металла" и "Суд над Чикагской семеркой".