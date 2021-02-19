Дом убийцы сделают отелем

Дом убийцы из фильма "Молчание ягнят" продали на аукционе за $300 тыс. Находится в штате Пенсильвания. Приобрел директор одного из театров в Нью-Йорке Крис Роуэн.

По сюжету фильма "Молчание ягнят" Ганнибал Лектер сидит в тюрьме. Помогает агенту ФБР Клариссе Старлинг поймать маньяка Буффало Билла, который сдирает со своих жертв-женщин кожу.

Покупатель решил, что дом не подходит для жилья, поэтому откроет отель по мотивам фильма.

"Я с гордостью могу сказать, что дом Буффало Билла открыт для жертв, я имею в виду публики, - говорит Роуэн. - Он пропитан духом кино, как никто другой. Сделаем интерактивный музей".

Автор: CBS Крис Роуэн приобрел дом убийцы из фильма "Молчание ягнят" за $ 300 тыс. Откроет здесь отель и музей.

Роуэн планирует превратить дом в главную местную достопримечательность. У него еще много идей: воспроизвести "мастерскую" Буффало Билла, построить рядом с домом бассейн, обновить кухню и добавить несколько ванных комнат.

Локация из "Молчания ягнят" - колодец в подвале, где маньяк закрывал своих жертв, - создали на съемочной площадке, в доме ее нет. Роуэн планирует достроить, выкопав яму.

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Вышел сериал по мотивам фильма "Молчание ягнят" про Ганнибала Лектера. Называется "Кларисса". Расскажет об агенте ФБР Клариссе Старлинг. Ее воплотила Ребекка Бридс. Оригинальный фильм "Молчание ягнят" вышел 1991 года. Вошел в пятерку лент, которые за всю историю существования "Оскара", победили в 5 основных номинациях: лучший фильм, режиссура, сценарий, актер и актриса. Роль Клариссы выполнила Джоди Фостер, Ганнибала Лектера - Энтони Хопкинс.