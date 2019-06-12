Дни украинского кино впервые проходят в Бразилии

С 12 по 16 июня в столице Бразилии, городе Бразилиа, впервые проходят Дни украинского кино. В программу фестиваля вошли 6 украинских фильмов. Показы проходят в кинотеатре "Сине Бразилиа".
12 июня в Бразилии отмечали День влюбленных. По этому случаю фильмом открытия был выбрана романтическая музыкальная комедия "Благородные бродяги" режиссера Александра Березаня. Действие происходят 1939 году. Во Львов прибывают агенты Третьего Рейха и Москвы. Охотятся за волшебным браслетом. По легенде, дает владельцу власть над миром. Реликвия случайно оказывается у сироты Кристины. Девушку от нацистов и НКВДистов защищают двое батяров Бодя и Мирек, по сюжету.
В программе показов также есть фильмы "Уровень черного" Валентина Васяновича, "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, "Позывной Бандерас" Зазы Буадзе, "Брама" Владимира Тихого. Классика украинского кино представлена лентой Бориса Ивченко "Пропавшая грамота" 1972 года о казаке Василе, который под присмотром нечистой силы везет письмо российской императрице Екатерине II.
В рамках мероприятия запланированы профессиональные встречи с бразильскими кинематографистами и директором-президентом Бразильского национального агентства по вопросам кино ANCINE Кристианом де Кастро. С ним будет подписан "Меморандум о сотрудничестве", который "задекларирует намерения о дальнейшем сотрудничестве в аудиовизуальной сфере между Украиной и Бразилией и станет важным шагом в процессе подготовки Соглашения о совместном кинематографическом производстве между странами".
Фестиваль проводит Госкино совместно с благотворительной организацией "БФ "Двери" и Посольством Украины в Бразилии.
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В апреле впервые прошли Дни украинского кино в Таджикистане. В городе Душанбе показали 7 украинских фильмов. Это современные ленты "Червоный" Зазы Буадзе, "Благородные бродяги" Александра Березаня, "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, "Никита Кожемяка" Манука Депояна, "Хайтарма" Ахтема Сеитаблаева, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского. А также картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 1964-го.
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