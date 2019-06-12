Дни украинского кино впервые проходят в Бразилии

Автор: uain.press Фильм "Пропавшая грамота" режиссера Бориса Ивченко вошел в программу первого фестиваля Дни украинского кино в Бразилии. Ленту покажут 16 июня в столичном кинотеатре "Сине Бразилиа"

С 12 по 16 июня в столице Бразилии, городе Бразилиа, впервые проходят Дни украинского кино. В программу фестиваля вошли 6 украинских фильмов. Показы проходят в кинотеатре "Сине Бразилиа".

12 июня в Бразилии отмечали День влюбленных. По этому случаю фильмом открытия был выбрана романтическая музыкальная комедия "Благородные бродяги" режиссера Александра Березаня. Действие происходят 1939 году. Во Львов прибывают агенты Третьего Рейха и Москвы. Охотятся за волшебным браслетом. По легенде, дает владельцу власть над миром. Реликвия случайно оказывается у сироты Кристины. Девушку от нацистов и НКВДистов защищают двое батяров Бодя и Мирек, по сюжету.

В программе показов также есть фильмы "Уровень черного" Валентина Васяновича, "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, "Позывной Бандерас" Зазы Буадзе, "Брама" Владимира Тихого. Классика украинского кино представлена ​​лентой Бориса Ивченко "Пропавшая грамота" 1972 года о казаке Василе, который под присмотром нечистой силы везет письмо российской императрице Екатерине II.

В рамках мероприятия запланированы профессиональные встречи с бразильскими кинематографистами и директором-президентом Бразильского национального агентства по вопросам кино ANCINE Кристианом де Кастро. С ним будет подписан "Меморандум о сотрудничестве", который "задекларирует намерения о дальнейшем сотрудничестве в аудиовизуальной сфере между Украиной и Бразилией и станет важным шагом в процессе подготовки Соглашения о совместном кинематографическом производстве между странами".

Фестиваль проводит Госкино совместно с благотворительной организацией "БФ "Двери" и Посольством Украины в Бразилии.

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В апреле впервые прошли Дни украинского кино в Таджикистане. В городе Душанбе показали 7 украинских фильмов. Это современные ленты "Червоный" Зазы Буадзе, "Благородные бродяги" Александра Березаня, "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, "Никита Кожемяка" Манука Депояна, "Хайтарма" Ахтема Сеитаблаева, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского. А также картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 1964-го.