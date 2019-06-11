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вторник, 11 июня 2019 21:45

Саундтреки мировой киноклассики сыграют в киевском парке Шевченко

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Автор: facebook.com
  В столичном парке Шевченко исполнят саундтреки композиторов Мирослава Скорика, Эннио Морриконе, Джона Уильямса
В столичном парке Шевченко исполнят саундтреки композиторов Мирослава Скорика, Эннио Морриконе, Джона Уильямса

Концерт классической музыки "Классик пикник. Синема" состоится в киевском парке имени Тараса Шевченко 14 июня в 19:00. Будут звучать саундтреки к фильмам украинского и мирового кинематографа. Вход свободный.

Музыку будет исполнять Творческая мастерская киевской скрипачки Мирославы Которович и камерный ансамбль "АртеХатта".

Концерт продлится два часа, будет состоять из трех частей:

"Dolce Vita" - классика итальянских композиторов. Саундтреки к лентам режиссера Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной";

"Война" - произведения Эннио Морриконе из фильма Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", Джона Уильямса из "Списка Шиндлера" Стивена Спилберга, а также Рюити Сакамото;

"Национальная" - музыка Мирослава Скорика к фильму Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и произведения Гии Канчели.

"Мы хотим создать новый вид культурного досуга, сделать классическую музыку ближе к людям, вынеся ее из стен концертных залов и консерваторий в пространство открытых площадок, - говорит автор проекта Мария Дидковская. - Формат выступлений призван дать новую жизнь и современную интерпретацию традиции городских концертов" .

Организатор мероприятия - благотворительный фонд "Открытая музыка города".

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Площадка у сцены будет оснащена местами для сидения гостей, а во время концертов будут работать специальные игровые зоны для детей.

Сразу после музыкальной части гостей мероприятия ждет "Каннсерватория" - показ рекламных роликов, которые являются потенциальными победителями Международного фестиваля творчества "Каннские львы".

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Дата
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