Дневник Анны Франк превратили в видеоблог

Дневник еврейской девочки Анны Франк, которая два года жила в убежище скрываясь от нацистов, музей ее имени превратил в 15-серийный фильм. Об этом фильме рассказывает кинообозреватель Марьяна Янкевич.

"Я нашла этот фильм на Youtube, когда исследовала тему холокоста, преследования евреев. Этот 15-серийный фильм - проект по ее дневником, сделанный музеем Анны Франк, но воссоздан актерами. По сути дневник превратился в видеоблог. Анна будто снимает сама себя и делает видео-дневник тех событий. Все события и слова, которые сняты в фильме - это ее реальные слова, написанные в дневнике. Этот дневник снят именно в том помещении, где Анна с семьей скрывались.

Этот фильм очень атмосферный. Когда она прячется, мы видим ее действительно испуганное лицо. Когда бомбят, мы слышим эти звуки, и есть ощущение реального присутствия там вместе с ней. Это очень интересно наблюдать. Невероятно крутой Youtube-проект. Сериал состоит из 15 эпизодов: показано, как их бункер находят, их захватывают и вывозят. Судьба этой девочки очень печальная. Ее вывозят в лагеря. Там она заболела и очень быстро сгорела. Умерла буквально за несколько месяцев до освобождения Нидерландов.

Это психологический срез состояния подростка в условиях стресса: девочка переживает стресс, адаптируется к нему и даже строит какие-то планы на будущее. В таких условиях ребенок очень быстро становится взрослым, начинает осознавать себя как личность. Она очень начитанная и умная - много учится во время этих скрываний.

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Этот дневник - своего рода гимн свободного человека, который мыслит. Его сохранил отец Анны Франк, которому удалось выжить ", - рассказала Марьяна Янкевич.

Анна Франк (нем. Anneliese-Marie Frank) (12 июня 1929 года, Франкфурт-на-Майне - начало марта 1945 года, лагерь смерти Берген-Бельзен) - еврейская девочка-подросток, родившийся в Немецком государстве, но в 1933 году ее семья бежала в Амстердам. Однако и там застала их немецкая оккупация, девочка в течение 25 месяцев вместе с семьей скрывалась в столице оккупированных Нидерландов. Со временем была схвачена и отправлена, как и ее родные, в концлагерь Аушвиц, а позже к Берген-Бельзен. В течение всего времени пребывания в убежище Анна вела дневник, который стал впоследствии всемирно известным. В честь Анны Франк названа одна из малых планет в Солнечной системе.