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понедельник, 07 июня 2021 14:30

Disney снимет продолжение хита

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На вторую неделю мирового проката "Круэллы" студия Disney начинает снимать продолжение фильма.

В нем ожидается возвращение всей основной команды проекта: исполнительницы главной роли Эммы Стоун, режиссера Крейга Гиллеспи и сценариста Тони Макнамара.

"Круэлла" рассказывает про злодейку из "101 далматинца". События происходят в Лондоне 1970-х.

"Молодая Круэлла - это этакий панк-роковый бунт. Вызов классическим судьбам диснеевских принцесс, которые терпеливо сносят издевательства злых мачех в ожидании принца, который должен их спасти. Круэлла не такая, потому что вместо ждать спасителя, она вынашивает план мести, давая понять зрителям, что времена изменились", - пишет кинокритик Дмитрий Сидоренко.

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Автор: Laurie Sparham/Disney
  Американська акторка Емма Стоун у фільмі "Круелла" грає дизайнерку-початківку. Приїздить до Лондона на початку 1970-х зробити собі ім'я у світі моди, але стає злочинницею. Стрічка йде в українському прокаті з 27 травня
Американська акторка Емма Стоун у фільмі "Круелла" грає дизайнерку-початківку. Приїздить до Лондона на початку 1970-х зробити собі ім'я у світі моди, але стає злочинницею. Стрічка йде в українському прокаті з 27 травня
"Круэлла" дебютировала 27 мая одновременно в кинотеатрах и на стриминговий платформе Disney +. По всему миру собрала $48,5 млн.
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