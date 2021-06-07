Disney снимет продолжение хита

На вторую неделю мирового проката "Круэллы" студия Disney начинает снимать продолжение фильма.
В нем ожидается возвращение всей основной команды проекта: исполнительницы главной роли Эммы Стоун, режиссера Крейга Гиллеспи и сценариста Тони Макнамара.
"Круэлла" рассказывает про злодейку из "101 далматинца". События происходят в Лондоне 1970-х.
"Молодая Круэлла - это этакий панк-роковый бунт. Вызов классическим судьбам диснеевских принцесс, которые терпеливо сносят издевательства злых мачех в ожидании принца, который должен их спасти. Круэлла не такая, потому что вместо ждать спасителя, она вынашивает план мести, давая понять зрителям, что времена изменились", - пишет кинокритик Дмитрий Сидоренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших фильмов о моде
Комментарии