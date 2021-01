Дэвид Боуи впервые посетил США

Дэвид Боуи позирует в сером платье 1971-го. Надевал шокирующие наряды, чтобы привлечь внимание. Во время одного из выступлений в Лондоне, предложил своей группе Hype выделиться: не выходить на сцену, как все рокеры, в джинсах, рубашке и с длинными волосами. Участники группы одели эпатажные костюмы, с чего все и началось. Фото: David Bowie

27 января 1971 года английский музыкант Дэвид Боуи впервые прилетел в США. Не мог выступать в прямом эфире, потому что имел ограничение разрешения на работу. Привлек к себе внимание, надев платье на рекламном мероприятии.

В Нью-Йорке Боуи встретил группу, которая подсказала ему новое направление в творческом развитии.

"Группа The Velvet Underground стала для меня важной. Я почувствовал в ней особую экспрессию, непохожую на других. У них был самый потрясающий звук: смесь рока и авангарда в своеобразной жесткой комбинации", - говорил впоследствии певец. Следуя The Velvet Underground, Боуи создал рок-группу Hype.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney запретил известные мультфильмы из-за расизма

Боуи начал экспериментировать с музыкой и образами. В следующем году, 1972-м, выпустил пластинку The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. По словам его биографа Дэвида Бакли, музыкант "бросил вызов основным канонам рок-музыки тех дней и создал самый большой культ в популярной культуре".

Тогда же Боуи начал настаивать, чтобы журналисты называли его Зигги Стардаст — вымышленный персонаж, бисексуальный андрогенный марсианин, который прибыл на Землю из-за угрозы апокалипсиса. В том же году в городе Толворти состоялся первый британский концерт Боуи в амплуа Зигги Стардаста. На волне успеха осуществил масштабное турне по Великобритании.

11 февраля в Украине стартует прокат первой биографической ленты о культовом британском музыканте. "Дэвид Боуи: История человека со звезд" – это фильм о путешествии Дэвида Боуи в США в 1971 году, которое стало переломным моментом в карьере музыканта.