"Детки" вызвали настоящую агрессию" - Сергей Братков рассказал о своих проектах

За 85 тыс евро перепродали на Венском ярмарке фотосерию "Если бы я был немцем". Это - самая дорогая работа украинско-российского художника Сергея Браткова. Создал ее вместе с Борисом Михайловым и Сергеем Солонским.

В интервью Gazeta.ua художник рассказал о своих выставках и нереализованных проектах.

"Серия" Детки "вызвала у некоторых зрителей настоящую агрессию: считали, что это педофилия. Фотографировал на заказ детского рекламного агентства. Дети были одеты, но родители их несколько перекрасили: старались, чтобы дети выглядели постарше и быстрее вошли в этот бизнес. Я заметил это, что-то доснял и вышла история. Сейчас тиражи хранятся в нескольких музеях ", - сказал художник.

Автор: Сергей Братков Соня из серии "Детки".

Также он вспомнил, как в 2006 году в брюссельском дворце искусств BOZAR в рамках экспозиции "Русский авангард ХХ века" ему предложили сделать выставку в вестибюле дворца.

"Приезжаю, смотрю на помещение и сразу возникают ассоциации с московским метро: мрамор, колонны, под высоким потолком ниши в стенах. Предложил в этих нишах разместить названия станций метро, ​​на которых произошли теракты, а на "платформе"

установить ситилайты с изображением омоновцев в огне. По приезду в Москву начались звонки: "Не надо о терактах. Может, подумаешь о другом? " - " Нет, я хочу это" - " Ну, хотя бы убери омоновцев ". Я отказался. "Тогда выставки может и не быть". После визита президента мою выставку бельгийцы все-таки открыли, но без меня ", - сказал он.

На пленэре в Бирючем художник сделал фотографию - черный нефтяной дым, застилает небо. "Привиделась надпись "Сегодня был взорван нефтепровод "Дружба". И откуда такая идея взялась? В далеком 2007 никакой войной еще и не пахло", - сказал Братков.

В 2014 году Сергей несколько раз приезжал в Киев.

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"Представил, как наклеиваю фотографии баррикад на железо, а затем пробиваю их как консервную банку. Будто разрушенная плотина, взорванный немцами Днепрогэс. Мне стало не по себе. Революционное время, а я делаю прорванные баррикады? Транслирую пораженчество? Не стал слушать интуицию и спрятал фотографии в стол. Сегодня к этому возвращаться уже поздно", - отметил художник.

Полное интервью Сергей Браткова читайте в свежем номере журнала "Країна".

Братков родился в Харькове. С 2000 года работает в Москве. Создает фотосерии, видеоработы, инсталляции, перформансы. Входит в пятерку самых успешных отечественных художников. Работы находятся в частных коллекциях и музеях Бельгии, Испании, Италии, США. Рассказал о своих выставках и идеях проектов.