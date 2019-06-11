Действие фильма Кристофера Нолана будет происходить в Украине

Фото: kultuur.err.ee

Английский режиссер Кристофер Нолан прибыл в эстонский Таллин, где будет снимать фильм "Тенет". Действие отдельных сцен будет разворачивается в Украине.

На съемочной площадке на территории спортивно-концертного комплекса Горхолл заметили украинские автомобили скорой помощи и патрульной полиции. Часть событий будет происходить в украинском городе - вероятно, Киеве, роль которого исполняет Таллин. Об этом сообщает местный портал Kultuur.err.

Съемки начнутся в конце недели и продлятся до 23 июня. Всего в Таллине будет 13 съемочных локаций. Предполагают, что именно Горхолл будет изображать на экране Киев. Другие места так и останутся Таллином.

Картина будет создана в жанре шпионского боевика. Сюжет держится в тайне. Инсайдеры описывают его как смесь триллеров "К северу через северо-запад" Альфреда Хичкока и "Начало" самого Нолана. События будут разворачиваться в разных уголках планеты, будут связаны между собой пространственно-временным континуумом. В фильме играют Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

"Тенет" выйдет в прокат 17 июля 2020 года.

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Кристофер Нолан является режиссером таких фильмов, как "Помни", "Престиж", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", а также трилогии о Темном рыцаре. В целом его работы собрали в прокате $4,75 млрд.