Дантес ошеломил фанов кавером на хит Власовой: "Мурашки по коже"

Певец Владимир Дантес исполнил кавер на песню Евгении Власовой "Ветер надежды".

Блогер дал новое звучание хита на сольном концерте в декабре. Теперь опубликовал на YouTube.

"Мне всегда нравилась Евгения Власова, как она выглядит и как поет. Власова поет "Ветер надежды" очень тепло и ясно. Мне хотелось сделать что-то подобное. Но получилось наоборот - я сделал ее тяжелее с помощью аранжировки. На самом деле эта песня может быть любой", - говорит Владимир Дантес.

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Фото: instagram.com/vladimirdantes

Евгения Власова рассказала, что только сейчас почувствовала, что может "поделиться" песней.

"Сейчас чувствую, что это именно тот момент, когда могу поделиться ею. Делаю это с большой радостью, ведь безумно люблю Дантеса и Дорофееву (Надю Дорофееву, певицу. - Gazeta.ua). Эта пара для меня абсолютно уникальна. Поэтому делюсь этим потоком во благо", - прокомментировала исполнительница.

Поклонники Дантеса приятно удивлены таким исполнением кавера:

"Прекрасное исполнение, мурашки по коже", "Обожаю, Дантес талант", "Когда теперь следующий концерт?", "Качественный кавер".

Исполнитель Владимир Дантес показал пикантное фото отдыха. Вместе с супругой Надеждой Дорофеевой, которая почти два года развивает сольную карьеру, проводит отпуск в мексиканском Тулуме. Снимок, которым поделился шоумен в Instagram, сделала возлюбленная. Пара позировала перед зеркалом. Дорофеева надела синий купальник и белый халат. А ее муж стоял полностью обнаженным. Интимное место локтем прикрыла певица. Шоумен повторил смелый снимок, сделанный еще в 2017 году, и на котором также позировал без одежды.