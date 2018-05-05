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суббота, 05 мая 2018 15:14

Что стоит читать и слушать в мае - советы от министра

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Что стоит читать и слушать в мае - советы от министра
Нищук собрал новинки этого мая. Фото: "Леди"

Министр культуры Украины Евгений Нищук создал подборку книг и музыки на май.

Татьяна Терен, Анна Липковская. "Простые вещи". 8 разговоров с Адой Роговцевой"

"Ада Николаевна Роговцева – уникальный человек, без которого просто невозможно представить украинскую культуру, столь несказанно весомым является его вклад. Книга "Простые вещи" – произведение, созданное в интересной и легкой форме. На страницах книги Ада Николаевна – не только легенда театра, а невероятно искренняя и открытая женщина, которой выпала непростая судьба. Это автобиографическая книга, где выдающаяся Роговцева рассказывает о своей жизни, делится своей мудростью и эти слова – большое сокровище. От предыдущих книг про выдающуюся актрису эту книгу отличает стиль подачи – все истории это очень интересные диалоги", - пишет министр на "Украинской правде".

Олесь Ульяненко "Там, где юг".

"Сборник повестей "Там, где Юг" – это четыре яркие и драматические истории из жизни украинцев времени развала Советской империи. Каждый рассказ – и до этих дней остро актуальна, каждая из них полна элементов настоящего голливудского криминального кино, однако в них философские размышления, літературнна и религиозная образность. Это книга не для всех, его тексты нелегки для чтения, но они способны кардинально нас изменить".

Альбом Onuka "Mozaїka".

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"Ната с командой создают невероятно качественную музыку мирового уровня, которая является понятной и в Европе, и за океаном, впрочем, в каждой композиции – тонко, как аромат дорогих духов, но щемяще присутствует нотка их украинской души. По моему мнению, работа группы Onuka – это тот прекрасный пример культурной дипломатии, о которой я не устаю говорить. Через положительные вибрации, музыку, песни мы становимся понятнее мира, преодолеваем искусственно созданные "дружелюбными братьями" культурные барьеры, доносим миру нашу тысячелетнюю, но такую современную культуру", - пишет он.

Нищук приглашает прийти на концерт хорватско-словенского дуэта 2cellos 27 мая, 19:00 во Дворце Украина в Киеве, на спектакль "Город" 4 мая в "Театре на липках", на "Загадочное ночное убийство собаки" 5 мая в Национальном академическом театре российской драмы им. Леси Украинки. Сообщает, что в 12-27 мае в Херсоне и Николаеве пройдет 20-й Международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии".

"В этом году я поєднаю полезное с приятным и, наряду с участием в дискуссиях, круглых столах и встречах с коллегами-театралами со всей страны, я выйду на сцену как актер – в спектакле "Три товарища" за одойменним произведением Эрих Марии Ремарка Национального академического драматического театра им. Ивана Франка. Тема, которую мы поднимаем на сцене – очень важная, созвучна с теми временами, с теми чувствами, которые переживают много наших ребят, возвращающихся с войны. Думаю, что именно на Юге будет очень важно представить эту работу".

В мае Нищук советует посетить 47-й Международный Кинофестиваль "Молодость", 27 мая – 3 июня в столице таа 47-й Международный Кинофестиваль "Молодость".

Украинские кинообозреватели определили подборку самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в мае. Перечень из 7 картин опубликовали на bit.ua.

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05
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