Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы

Польская актриса Марианна Янушевич (справа) в украинской исторической мелодраме "Преданная" играет служанку Стефу. Ее хозяйку Аделю воплощает Олеся Романова. Девушки воспитывались вместе, с детства неразлучны. Мужа Адели скульптора Петра сыграл Роман Луцкий. Фото: facebook.com

14 февраля будут отмечать День святого Валентина. Gazeta.ua предлагает топ-7 романтических фильмов последних лет, которые стоит посмотреть в праздник.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" - реж. Макс Барбаков, США, 2020

Встретившись на свадьбе в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, Найлз и Сара оказываются в петле времени. Каждый новый день вынуждены слушать те же свадебные тосты и песни. Однако находят и преимущества. Имеют возможность прожить бесконечное количество жизней и реализовать наиболее безумные идеи и мечты, по сюжету.

Главные роли в фантастической комедии сыграли Энди Сэмберг и Кристин Милиоти. Мировая премьера состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс". Компании Neon и Hulu приобрели права на дистрибуцию за $17,5 млн. Это рекордная сумма за продажу ленты на "Сандэнсе".

Фильм имеет 2 номинации на нынешнюю премию "Золотой глобус" - "лучшая комедия или мюзикл" и "лучшая мужская роль".

"Преданная" - реж. Кристина Сиволап, Украина, 2020

Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девочек - родную дочь Аделю и дочь домашних рабочих Стефанию. Воспитывает их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны. Аделя замужем. Стефания ведет хозяйство, утоляет свою страсть в кулинарии. Обе не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги или служанка и хозяйка. Действие фильма происходит в 1900-м в Станиславе - нынешний Ивано-Франковск.

В мелодраме сыграли Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В основе сценария - роман Софии Андрухович "Феликс Австрия".

"Ужин в Америке" - реж. Адам Ремеер, США, 2020

Главный герой - панк-музыкант Саймон из Детройта. Из-за асоциального поведения и вредных привычек родители выгнали его из дома. Чтобы заработать деньги на запись альбома, участвует в тестировании лекарств, продает наркотики. Убегая от полиции, знакомится с Патти, которая только что потеряла работу в зоомагазине. Обнаруживает, что она фанатеет от его группы. Отправляются в спонтанное путешествие.

Черная комедия получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля. В главных ролях Кайл Галлнер и Эмили Скеггс.

"Вчера" - реж. Дэнни Бойл, Великобритания, США, 2019

Джек Малик из английского графства Саффолк мечтает об успешной карьере музыканта. Однажды ночью его сбивает автобус. Мужчина очнулся в альтернативной реальности, где никогда не существовало группы The Beatles. Хиты коллектива Джек выдает за свои и становится рок-звездой.

В музыкальной комедии снялись Химеш Патель, Лили Джеймс, Кейт Маккинон и Эд Ширан.

"Гуцулка Ксеня" - реж. Елена Демьяненко, Украина, 2019

Карпатский поселок Ворохта, нынешняя Ивано-Франковщина, 1939 год. В отель "Дом Говерла" из США приезжает американец украинского происхождения Яро. Ищет сознательную украинку, чтобы жениться на ней. Так он исполнит завещание отца и получит в наследство миллион долларов.

Комедийный мюзикл основан на оперетте композитора Ярослава Барнича 1938 года на основе одноименной песни-танго. В главных ролях Варвара Лущик и Макс Лозинский.

"Честный человек" - реж. Луи Гаррель, Франция, 2018

Париж. 9 лет назад Марианна ушла от Абеля к Полю - его лучшему другу и отцу своего будущего ребенка. Когда Поль умер, она вернулась к бывшему возлюбленному, который принял ее вместе с маленьким сыном. Но счастливому воссоединению мешает юная сестра Поля по имени Ева, влюбленная в Абеля. Тем временем сам Абель хочет выяснить, что случилось с его покойным товарищем,

Мелодрама стала второй полнометражной режиссерской работой актера Луи Гарреля. Исполнил центральную роль. Также в фильме снялись Летиция Каста и Лили-Роуз Депп. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

"Безумно богатые азиаты" - реж. Джон М. Чу, США, 2018

Американка китайского происхождения Рейчел Чу едет со своим парнем Ником на свадьбу его лучшего друга в Сингапур. Там она впервые знакомится с близкими Ника и узнает, что он потомок одной из богатейших семей страны и самый желанный жених. Рейчел становится мишенью для завистливых представителей высшего света и матери Ника, которой не нравится такая "простая" девушка.

Комедия стала первым массовым голливудским фильмом, где все ведущие актеры имеют азиатское происхождение, и при этом сюжет не связан с боевыми искусствами. Среди исполнителей - Констанс Ву, Джемма Чан, Мишель Йео, Аквафина, Генри Голдинг.

Лента получила 2 номинации на "Золотой глобус" - "лучшая комедия или мюзикл" и "лучшая женская роль".

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Самые интересные французские премьеры последних лет можно посмотреть онлайн. Фестиваль "Вечера французского кино" проходит с 12 по 21 февраля. Показы бесплатные.