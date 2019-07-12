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пятница, 12 июля 2019 18:46

Что нужно знать о музыкальном фестивале UPark Festival
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Фото: Предоставлено пресс-службой UPark Festival

Международный музыкальный фестиваль UPark Festival состоится 16-18 июля в Киеве. Пройдет на территории столичного парка развлечений Sky Family Park. Среди хедлайнеров - Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Rag'n'Bone Man, Иван Дорн.

Расписание UPark Festival 2019 выглядит так:

16 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - TBPOFT

18:00 - SWMRS

19:30 - Nothing But Thieves

21:15 - Bring Me the Horizon

23:00 - Окончание фестиваля

17 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - AJR

18:00 - Pale Waves

19:30 - Rag'n'Bone Man

21:15 - Thirty Seconds to Mars

23:00 - Окончание фестиваля

18 июля

15:30 - Открытие входа на фестиваль

16:30 - MІSSIO

18:00 - MØ

19:30 - Ivan Dorn

21:15 - Die Antwoord

23:00 - Окончание фестиваля

Кроме музыкальных выступлений, посетителей фестиваля ждут другие активности.

Водные развлечения:

Во время UPark Festival можно будет попробовать прогулки на SUP-бордах или взять в аренду вейкборд.

Фотозоны:

В специальной фотозоне установят 15 камер и оборудуют "уголок рок-звезды". Гости UPark Festival смогут попробовать себя в игре на ударных и сделать фото на память. Также будет размещена селфи-зона.

Бьюти-зоны:

На UPark Festival будет три бьюти-зоны, в которых гости мероприятия смогут изменить имидж или придать образу фестивальности. Будут делать плетения, косы, флеш-тату, брайт-веснушки. Можно будет бесплатно обновить бороду, усы и прически.

Автомат с подарками:

На территории UPark Festival установят автомат с призами. Чтобы попытаться вытянуть подарок, надо будет рассчитываться на барах фестиваля картой MasterCard и собирать чеки. Каждый чек на 200 грн - билет к аттракциону развлечений и попытке поиграть с автоматом.

Бассейн:

Открытый бассейн с территорией более 1500 квадратных метров будет доступен для владельцев VIP-билетов. В нем оборудуют собственный бар и ресторан с пуфами и шезлонгами. Тех, кто планирует слушать музыку в воде, организаторы просят взять с собой полотенца - услуги аренды не предусмотрено.

Еще больше музыки от YouTube Music:

В коллаборации с фестивалем музыкальный сервис готовит специальную зону, где в перерывах между лайвами артистов будут выступать украинские диджеи. В течение трех дней свои сети здесь играют Dj Sukhoi, Dj Andrew Dark.

Добраться на UPark Festival можно будет практически любым видом наземного транспорта: на авто, или на метро. Ближайшая станция - "Почайна". От нее до торгово-развлекательного центра Sky Mall, расположенного в непосредственной близости от фестиваля, в течение дня будут курсировать бесплатные маршрутные такси.

Для того, чтобы гости UPark Festival без проблем смогли доехать домой и по завершению концертов, с 16 по 18 июля, Киевская городская госадминистрация увеличит количество троллейбусов (№30, 30-К, 31) и автобусов (№21, 101, 150, 151 , 157, 192, 476, 485, 573, 598-Д), а также продлит их работу в час. На время фестиваля наземный общественный транспорт будет работать по следующему графику:

- троллейбусы №30 до 2:50, №30-К в 2:04, №31 в 2:10;

- автобусы: №21 до 00:29, №101 до 00:32;

- маршрутные такси: №150 и №573 до 22:00, №151 до 00:30, №157, №476 и №485 до 00:00, №192 до 1:20, №598-Д в 23:40.

Купить однодневные билеты и абонементы на фестиваль можно на официальном сайте фестиваля, а также практически у всех билетных операторов. Кроме того, билеты будут продавать и на входе на само мероприятие, но их цена будет выше, чем в кассах онлайн.

Дети до 12 лет включительно смогут попасть на UPark Festival бесплатно в сопровождении родителей и при наличии документов, удостоверяющих личность и возраст. Для самых маленьких посетителей на территории фестиваля будет работать детская площадка "Парк Детского периода".

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UPark Festival - международный рок-фестиваль, который проводится в Киеве с 2016 года. На мероприятии выступали такие группы, как Red Hot Chili Peppers, Muse, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack.

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