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воскресенье, 17 мая 2020 04:45

"Чилдрен Кинофест" объявил программу

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Автор: childrenkinofest.com
  Фантастический фильм "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко попал в конкурсную программу нынешнего "Чилдрен Кинофеста". По сюжету, школьник находит баллончик с нанокрасками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в робота с супервозможностями. Лента получила Национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты
Фантастический фильм "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко попал в конкурсную программу нынешнего "Чилдрен Кинофеста". По сюжету, школьник находит баллончик с нанокрасками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в робота с супервозможностями. Лента получила Национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты

7 фильмов вошли в конкурсную программу 7-го кинофестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Пройдет с 29 мая по 7 июня в формате онлайн.

Ленты можно будет посмотреть бесплатно на официальном сайте фестиваля.

Конкурсная программа:

• фантастическая приключенческая лента "Фокстер и Макс", Украина, 7+

• семейный приключенческий фильм "Мой друг мистер Персиваль", Австралия, 9+

• драма "Салон красоты Роми", Нидерланды, Германия, 9+

• роуд-муви "Лос Бандо", Норвегия, Швеция, 10+

• анимационный приключенческий фильм "Гол!", Великобритания, 6+

• анимационный фильм "Сипсик - кукла-друг", Эстония, Дания, 4+

• фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех", Германия, 8+

Внеконкурсная программа:

• "Волшебник Жорж Мельес", Франция, 4+

• показ финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, Украина, 4+

• победитель "Чилдрен Кинофеста" 2019 года, анимационное фэнтези "Украденная принцесса", 7+

Показы лент конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней - с 29 мая по 4 июня, посмотреть их можно будет в любое удобное время. Онлайн-премьера мультфильма "Украденная принцесса" - с 1 по 7 июня. Фильм-ретроспектива "Волшебник Жорж Мельес" и работы финалистов конкурса детских короткометражек будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию - в течение одного дня.

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Победителя фестиваля определяет аудитория - после просмотра картин конкурсной программы зрителям предложат оценить свои впечатления.

Победителей конкурса детских фильмов определит жюри украинских кинематографистов. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты "Украденная принцесса". Зрителям показа детских короткометражек также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

"Чилдрен Кинофест" проходит ежегодно с 2014-го. Организатор - компания "Артхаус Трафик". Миссия фестиваля - развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию фильмов.

В прошлом году "Чилдрен Кинофест" состоялся с 31 мая по 9 июня в 24 городах Украины. Показы посетили почти 50 тысяч юных украинцев. Гран-при по итогам зрительского голосования получила анимационная лента "Украденная принцесса" Олега Маламужа. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признали "Лесную школу" Анны Зусмановской из Кривого Рога.

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