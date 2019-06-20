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четверг, 20 июня 2019 11:19

"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма

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&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot; - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Фильм об аннексии Крыма - "Черкассы". Фото: скриншот с видео

Мировой премьерой Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 до 20 июля, станет полнометражная украинская-польская лента "Черкассы". Фильм рассказывает о судьбе двух моряков, которые во время аннексии Крыма служили на корабле противоминной обороны "Черкассы" (U 311).

В течение трех недель в марта 2014 оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" с экипажа общей численностью 65 человек. Корабль Украине еще не вернули.

Консультантом во время съемок был командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины капитан 2-го ранга.

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"Черкассы" - один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы юбилейного Одесского международного кинофестиваля. Конкурировать за победу с дебютным полным метром режиссера Тимура Ященко будут фильмы "Папа - мамин брат" Вадима Илькова, "Панорама" Юрия Шилова и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Еще один фильм национальной программы организаторы кинофестиваля назовут позже.

Творческое объединение Вавилон'13 выложило в свободный доступ документальную картину "Крым, как это было". Фильм сняли в 2016 году совместно со студией DocNoteFilms. Режиссером фильма стал Константин Кляцкин.

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