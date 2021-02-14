"Бумбокс" віпустил новый клип

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 135
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6084
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 171
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 279
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1125
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 423
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1467
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 567
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
6
4
7
5
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Видео
Все видео
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Французское кино покажут бесплатно онлайн
Французское кино покажут бесплатно онлайн
Итальянскую киноклассику покажут на большом экране
Итальянскую киноклассику покажут на большом экране
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 423
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1467
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 477
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 243
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
воскресенье, 14 февраля 2021 13:44

"Бумбокс" віпустил новый клип

  Комментировать
&quot;Бумбокс&quot; віпустил новый клип
Группа выложила клип ко Дню святого Валентина. Фото: youtube.com

Группа "Бумбокс" 14 февраля изложил клип на композицию "Жаль".

Лидер группы Андрей Хлывнюк написал, что первый текст под названием "Жаль" написал еще 2 года назад, а "Ехать к тебе" - весной этого года. Музыку написали во время летних репетиций.

"Жаль - это одна из песен, под которые хочется возвращаться к родным. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличен", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета, беркутовцы и другие проблемы современной Украины. "Бумбокс" презентовал новый клип

Для клипа использовали съемки дорог и улицы Киева.

Группа "Вопли Видоплясова" выпустил клип на песню "Баня". Видео появилось 19 января. В клипе, кроме музыкантов "ВВ", снялся также участник группы Kozak System Иван Леньо. Музыканты грелись в бане и ныряли в холодную воду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бумбокс" віпустил новый клип». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию

Ежедневно на него заходит 5 млрд людей - основали популярный интернет-сервис

Презентовали телефон

В Голливуде сняли фильм в новом жанре

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 30872
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 21051
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 17658
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 16758
Мила Кунис разделась на пляже
Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 15165
Культура
Картины создателя "Рика и Морти" продали за $1,65 млн
Картины создателя "Рика и Морти" продали за $1,65 млн Просмотров: 279
Снимут фильм о певице Тине Тернер
Снимут фильм о певице Тине Тернер Просмотров: 126
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
 Просмотров: 1521
"Океан Эльзы" выпустил мультик
"Океан Эльзы" выпустил мультик Просмотров: 243
Выпустят сериал по мотивам "Скуби-ду"
Выпустят сериал по мотивам "Скуби-ду" Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Ермак рассказал о шансах Витренко войти в правительство
Голосов: 32
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть