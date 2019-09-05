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четверг, 05 сентября 2019 15:46

"Бумбокс" представил новую песню

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&quot;Бумбокс&quot; представил новую песню
Фото: пресс-служба групппы

"Бумбокс" презентовал новую песню "ДШ". Это четвертый сингл из двойного альбома группы "Тайный код: Рубикон".

Первая часть альбома, "Тайный код", как электронного релиза будет доступна уже 12 сентября. Через полтора-два месяца группа планирует выпустить "Рубикон". Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак".

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"ДШ" - песня на русском языке, которая была написана осенью прошлого года, а записана в течение зимы. Полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех других песен альбома, делали в США. Песня записана новым составом группы "Бумбокс", - рассказал фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

Рок-коллектив "Брати Гадюкіни" представили песню "Хто ти?" из будущего альбома "Сміх і гріх". Композиция создана по мотивам 3-х главных лирических хитов группы "Роксоляна", "Жовті Стрічки" и "Соломія".

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