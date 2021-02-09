Британцы придумали способ казаться умнее

В компании Bookbarn International, специализирующаяся на продаже и сдаче в аренду книг и библиотек для фонов при съемках фильмов, выросли продажи. Получили новую аудиторию благодаря британцам, которые вынуждены работать из дома из-за пандемии. Фото: Unsplash

Британцы начали массово скупать книги для лучшего фона на видеосовещаниях в Zoom, чтобы казаться умнее.

Об этом рассказали в компании Bookbarn International, где сдают в аренду книги на съемки фильмов и телепрограмм. Во время пандемии продажи выросли в 10 раз.

"Люди, которые работают из дома, немного устали от автоматизированных фонов, - говорит гендиректор компании Ник Бейтс. - Иногда заказывают полку с книгами. В другой раз целую домашнюю библиотеку. Хотят, чтобы фон отражал их личность, поэтому у нас есть наборы по комиксам Marvel и сериалам Netflix".

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Опубликовали список книг, о которых британцы чаще всего врут, что читали. Среди них "Алиса в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла, "1984" Джорджа Оруэлла, "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина, "Война и мир" и "Анна Каренина" Льва Толстого.