Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо отказались играть влюбленных

Брэда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в фильме "Однажды в Голливуде" Фото: Instagram

Мелодрама "Горбатая гора" в начале имела в актерском составе голливудских звезд Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо. Однако они тогда отказались от ролей влюбленных ковбоев.

Об этом рассказал режиссер фильма Гас Ван Сент, который взялся за адаптацию книги "Горбатая гора", однако впоследствии продюсеры заменили его на Энга Ли.

Ван Сен рассказал, что после отказа первых претендентов услышал "нет" от Мэтта Дэймона и Райана Филлиппа.

"Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось", - сказал режиссер.

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Фильм "Горбатая гора" вышел на экраны в 2005 году. Лента основана на одноименном рассказе Энни Пру. Режиссером картины выступил Энг Ли, а в главных ролях снялись Хит Леджер и Джейк Джилленхол.

Напомним, Брэда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в фильме "Однажды в Голливуде". В фильме рассказывается о маньяке Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года. Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019.