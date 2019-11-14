Бородянский объяснил позицию относительно гастролей украинских звезд в РФ

Певица Марув во время войны гастролирует в РФ. Фото: ТСН

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости определения позиции по артистов, которые ездят в Россию на гастроли.

Считает, что эти люди не отстаивают украинскую позицию, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор. Если певец или артист едет в Российской Федерации и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это означает, что этот человек не отстаивает украинской позиции, не понимает, что Россия - страна, которая на нас напала", - сказал он.

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Певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, приехала в Киев и прогулялась по улочкам Подола. Соответствующие фото появились в Instagram звезды.