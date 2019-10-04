"Надоели рубли?" - сеть негативно отреагировала на возвращение Ани Лорак в Киев

Певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, приехала в Киев и прогулялась по улочкам Подола.
Соответствующие фото появились в Instagram звезды.
На одном фото Лорак позировала на фоне трамвая, а на другом предстала с подругой Дианой Шварц. В insta-storiеs, которые певица записывала уже в Киеве, она начала разговаривать на украинском языке.
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"Любимый Киев. Любимый Подол", - подписала фото знаменитость.
Пользователи сети начали активно комментировать фотографии.
"Ну наконец-то на родине", "надеюсь твоих концертов в Украине не будет", "вернуть бы тебе натуральную красоту", "как тебя сюда пустили?", "за шкирку и в Расею", "а что уже рубли надоели?".
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Недавно певица Ани Лорак приехала на фестиваль "Новая волна" в Сочи. Снимки с события певица опубликовала в своем Instagram.
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