Болонская книжная ярмарка состоится онлайн

Автор: facebook.com Организаторы Болонской ярмарки детской литературы объявили даты проведения нынешнего мероприятия в режиме онлайн

Болонская ярмарка детской книги во 2-й раз состоится в онлайн-формате. Один из крупнейших литературных фестивалей Европы пройдет с 14 по 17 июня.

Из-за пандемии организаторы отменили все запланированные офлайн-события. Работают над тем, чтобы провести ярмарку в интернете и создать возможности для участников, сообщает Украинский институт книги.

2-й год подряд в рамках мероприятия будет действовать платформа Global Rights Exchange. Теперь с разделом лицензирования и новыми функциями: возможностью поиска, покупки и продажи авторских прав в течение года. Также всем участникам Глобальная биржа прав позволяет планировать встречи, демонстрировать книги и делать предложения по любому изданию на платформе.

Институт книги вскоре сообщит об условиях участия и возможностях ярмарки.

В прошлом году УИК распространял информацию о возможностях онлайн-участия среди издателей, организовал процесс регистрации, помогал с организационными и техническими вопросами.

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Болонская ярмарка - крупнейший в мире фестиваль детской литературы. Основан в 1963-м. В итальянском городе Болонья собирает писателей, иллюстраторов, издателей, переводчиков из разных стран. Посещают около 30 тыс. человек ежегодно. В 2019-м Украина впервые открыла национальный стенд на мероприятии. Свои книги показывали 15 отечественных издательств. "Книжная Украине становится заметной на карте Европы, - говорит львовская художница и писательница, соосновательница творческой мастерской "Аграфка" Романа Романишин. - Наших авторов и иллюстраторов уже знают за рубежом. Но важно, чтобы европейские издатели поняли украинский книжный рынок. Для этого надо участвовать во всех подобных мероприятиях. Присутствие национального стенда Украины на основных литплощадках началась благодаря деятельности Института книги, созданного в 2016 году". В 2020-м Болонскую ярмарку впервые перенесли в онлайн. В этом году состоится в 58-й раз.