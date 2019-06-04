Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"

Бейонсе озвучила львицу Налу в киноримейке мультфильма "Король Лев" студии Disney. Фото: independent.co.uk

Вышел ролик музыкального фильма "Король Лев" от кинокомпании Walt Disney. Это киноримейк одноименного мультфильма студии 1994 года. В видео можно увидеть и услышать голос львицы Налы - подруги детства главного героя Симбы. Ее озвучила американская певица Бейонсе.

Действие происходит в африканской саванне. Короля Земель Прайда Муфасу убивает его брат Шрам. Захватывает власть. Сын Муфасы и наследник престола, львенок Симба, считает себя виновным в гибели отца. Становится изгоем. Через несколько лет возвращается в Земли Прайда, чтобы вернуть себе трон, по сюжету.

Фильм снял Джон Фавро, режиссер "Железного человека" и "Книги джунглей". Главную роль озвучивает актер и певец Дональд Гловер. Кино создали с помощью фотореалистичной компьютерной анимации.

Лента выйдет в украинский прокат 18 июля.

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"Король Лев" станет 13-м киноримейком студии Walt Disney, снятым на основе их собственных мультфильмов. Предыдущий - "Аладдин" - вышел в прошлом месяце.