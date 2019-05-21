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среда, 22 мая 2019 11:33

Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу

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Автор: collider.com
  Британская историческая драма "Аббатство Даунтон" продолжит события одноименного сериала, закончился в 2015 году
Британская историческая драма "Аббатство Даунтон" продолжит события одноименного сериала, закончился в 2015 году

Вышел трейлер британского фильма "Аббатство Даунтон". Это полнометражное продолжение одноименного сериала.

Шоу рассказывает о жизни аристократической семьи Кроули в начале ХХ в. Проживающих в имении Даунтон в английском графстве Йоркшир.

Действие фильма происходит в 1927-м - через 1,5 года после финала сериала. Герои готовятся к визиту короля и королевы Англии - Георга V и Марии Текской.

В фильме снялись Мэгги Смит, Мишель Докери, Джоан Фроггатт, Брендан Койл, Хью Бонневилль. Режиссером выступил Майкл Энглер. Сценарий написал создатель оригинального шоу Джулиан Феллоуз. Съемочный процесс фильма длился в течение августа-ноября 2018-го. Проходил в Лондоне, поселке Лекок в графстве Уилтшир и в замке Хайклер в Гэмпшире - основной локации сериала.

"Аббатство Даунтон" выйдет в украинский прокат 31 октября.

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Действие сериала "Аббатство Даунтон" разворачивается в течение 1912-1926-х. Состоит из 6 сезонов, выходивших с 2010-го до 2015-го. В целом телевизионная драма получила 3 премии "Золотой глобус" и 15 премий "Эмми". В 2011-м вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый высоко оцененный критиками англоязычный сериал года.

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