BBC снимут сериал по роману "Анна Каренина"

В экранизации романа "Анна Каренина" 2012 года главную роль исполнила Кира Найтли. pinimg.com

Британская телевизионная компания BBC начала работу над экранизацией книги российского писателя Льва Толстого - "Анна Каренина". Это будет сериал. Проект находится на раннем этапе, за него возьмется режиссер Гвинет Хьюз. Ранее работал над мини-сериалом "Ярмарка тщеславия" - экранизацией классического романа Уильяма Теккерей.

Последние английские экранизации Льва Толстого имели заметный успех во всем мире. 2016-го вышел сериал "Война и мир" с Полом Дано и Лили Джеймс в главных ролях. 2012-го была представлена полнометражная картина "Анна Каренина" с Кирой Найтли.

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Эталонной экранизацией романа Льва Толстого считается фильм "Война и мир" 1965-го, СССР. Он длится 373 мин. Это 2-й советский фильм, получивший "Оскар".