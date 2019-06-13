Авторы "Шрека" и "Рататуй" выпустят мультфильм о коте

Кот в сапогах один из главных персонажей мультфильма "Шрек". gloss.ua

По книге английского писателя Терри Пратчетта впервые снимут мультфильм. Сценарий написал Терри Россио, автор всех частей "Пиратов Карибского моря" и первой части "Шрека". За персонажей будет отвечать аниматор "Рататуй" и "Монстров на каникулах" Картер Гудрич. Книга называется "Удивительный Морис и его ученые грызуны". Пока еще неизвестно какое название будет иметь мультфильм.

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Мальчик-дудочник путешествует по городам вместе с котом и стаей крыс. Каждый раз действуют по одному сценарию - грызуны нападают на жителей, а юноша спасает граждан. Путешественники живут за счет благодарных, по сюжету. Премьера запланирована на начало 2022-го. Режиссером выступил Тоби Генкель.

Мультфильмы "Шрек" и "Кот в сапогах" могут получить продолжение. Об этом рассказал Кристофер Мелендандри, представитель компании Universal Pictures. По его словам, первым шагом будет возвращение актеров предыдущих эпизодов.