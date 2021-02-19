Автор "Игры престолов" готовит экранизацию романа о драконах

Автор: twitter.com Американский канал HBO выпустит экранизацию романа "Знаки дороги" писателя-фантаста Роджера Желязны. Наиболее известен как автор десятитомного цикла "Хроники Амбера"

Американский писатель Джордж Мартин станет исполнительным продюсером сериала "Знаки дороги" по одноименному фэнтези-роману Роджера Желязны. Выйдет на телеканале HBO.

Произведение издали в 1979-м. Рассказывает о шоссе, которое существует в разных плоскостях и проходит сквозь пространство и время. Некоторые люди используют дорогу для раскрытия главных загадок человечества. Другие - для переписывания собственной жизни в попытке исправить ошибки прошлого. Путь построили драконы. Об их происхождении и истинной цели ничего неизвестно, по сюжету.

Сценаристкой и шоураннером телеадаптации будет Калинда Васкез, которая работала над сериалами "Побег из тюрьмы", "Однажды в сказке" и "Звездный путь: Дискавери", сообщает Deadline.

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Джордж Мартин и Роджер Желязны познакомились в писательской мастерской в ​​середине 1970-х. С тех пор дружили до смерти Желязны в 1995 году.

"Моя карьера на телевидении началась в 1985-м, когда я адаптировал рассказ Желязны "Последний защитник Камелота" для эпизода "Сумеречной зоны", - говорит Мартин. - Роджер был другом, наставником и одним из величайших фантастов всех времен. Для меня было честью перенести его текст на телевидение. Вот почему я так рад присоединиться к экранизации "Знаков дороги". У нас есть замечательная книга, замечательная сценаристка и задатки удивительного, оригинального шоу".

Также над проектом работает Винс Джерардис, продюсер "Игры престолов" и ее приквела "Дом дракона" о династии Таргариенив, съемки которого начнутся в апреле.

Джордж Мартин продолжает работу над романом "Ветра зимы", который должен стать предпоследней частью цикла "Песнь льда и пламени" о вымышленном мире Вестероса. В этом месяце писатель сообщил, что написал сотни и сотни страниц, но надо еще сотни, чтобы довести до удовлетворительного завершения. Надеется, удастся это сделать в 2021-м.