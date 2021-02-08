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понедельник, 08 февраля 2021 21:11

Никаких прогнозов - Джордж Мартин о дате выхода романа "Ветра зимы"

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Никаких прогнозов - Джордж Мартин о дате выхода романа &quot;Ветра зимы&quot;
Джордж Мартин прокомментировал процесс работы над романом "Ветра зимы". Должен стать предпоследней главой саги "Песнь льда и пламени". Фото: youtube.com

Каждый раз, когда я делаю прогнозы, придурки в интернете воспринимают это как обещание.

Так говорит американский писатель, автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин. В своем блоге сообщил, как продвигается работа над 6-й частью фэнтези-серии.

"Я написал сотни и сотни страниц "Ветров зимы" в 2020-м, - говорит Мартин. - Это был лучший год работы над романом за все время. Почему? Не знаю. Возможно, изоляция. А может, я просто был в ударе. Иногда такое бывает.

Однако мне необходимо продолжать. Мне все еще надо написать сотни страниц, чтобы довести роман до удовлетворительного завершения.

Надеюсь, это произойдет в 2021-м.

Я не буду делать прогнозов о завершении. Каждый раз, когда я это делаю, придурки в интернете воспринимают это как "обещание". А потом с нетерпением ждут, когда пропускаю дедлайн, чтобы распять меня. Скажу только, что я полон надежды".

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Писатель назвал 2020-й худшим годом для страны и мира за всю свою жизнь. А единственной радостью для него была работа над книгой.

Сейчас Мартин живет и работает в небольшом доме в горах. Придерживается карантина и ждет своей очереди на вакцину.

Работа над "Ветрами зимы" идет с 2011 года.

В течение 1996-2011 годов Джордж Мартин выпустил 5 романов цикла "Песнь льда и пламени": "Игра престолов", "Битва королей", "Буря мечей", "Пир стервятников", "Танец с драконами". Всего запланировал 7 книг. Последние 2 - "Ветра зимы" и "Мечта о весне".

Действие происходит в вымышленном мире, подобном средневековой Европе и Ближнему Востоку. Основные сюжетные линии связаны с борьбой за престол Семи Королевств континента Вестерос. Придворные интриги постепенно переходят в войну между претендентами на трон. А с севера надвигается древнее зло - могущественные колдуны во главе войска мертвецов, по сюжету.

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