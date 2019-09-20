Артистка, которая прошла войну, спела "Колыбельную для врага"

Ветеранка войны в Донбассе выступает под псевдонимом СТАСИК

Вчера, 19 сентября, Анастасия Шевченко опубликовала клип на песню "Колыбельная для врага". Певица - ветеран войны в Донбассе. Сейчас выступает под псевдонимом Стасик.

"Где-то в глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну, понимаешь, как плохо им жить в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей земле. Поэтому сегодня я пою колыбельную для врага", - пишет Анастасия в Facebook.

"Ты же хотел этой земли, теперь смешайся с ней" - обращается к русским в своей песне Стасик.

В поддержку выхода клипа украинские волонтеры, блогеры и активисты выложили в соцсети фото со словом "Спи". Надпись начерчена красным цветом на фоне черного угля. Песня-заговор звучит на украинском языке, видео с русскоязычными субтитрами.

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Стасик - сценическое имя Анастасия Шевченко, 26 лет. До того, как стать певицей, девушка играла в театре "Дах". Потом пошла в АТО. 2 года служила стрелком-санитаром в 1-м батальоне Национальной гвардии имени генерала Сергея Кульчицкого.