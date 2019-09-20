Артистка, которая прошла войну, спела "Колыбельную для врага"

 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 171
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2592
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2529
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1269
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 351
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1224
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3024
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4752
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Фото
Все фото
8
3
14
5
5
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
Люди 14 месяцев скрывались в канализации - рассказали о Голокосте
Люди 14 месяцев скрывались в канализации - рассказали о Голокосте
&quot;Хочется чего-то интиресней&quot; - презентовали книгу о сексуальных похождениях
"Хочется чего-то интиресней" - презентовали книгу о сексуальных похождениях
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Видео
Все видео
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4752
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5130
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31266
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 306
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 15:25

Артистка, которая прошла войну, спела "Колыбельную для врага"

  Комментировать
Артистка, которая прошла войну, спела &quot;Колыбельную для врага&quot;
Ветеранка войны в Донбассе выступает под псевдонимом СТАСИК

Вчера, 19 сентября, Анастасия Шевченко опубликовала клип на песню "Колыбельная для врага". Певица - ветеран войны в Донбассе. Сейчас выступает под псевдонимом Стасик.

"Где-то в глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну, понимаешь, как плохо им жить в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей земле. Поэтому сегодня я пою колыбельную для врага", - пишет Анастасия в Facebook.

"Ты же хотел этой земли, теперь смешайся с ней" - обращается к русским в своей песне Стасик.

В поддержку выхода клипа украинские волонтеры, блогеры и активисты выложили в соцсети фото со словом "Спи". Надпись начерчена красным цветом на фоне черного угля. Песня-заговор звучит на украинском языке, видео с русскоязычными субтитрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму

Стасик - сценическое имя Анастасия Шевченко, 26 лет. До того, как стать певицей, девушка играла в театре "Дах". Потом пошла в АТО. 2 года служила стрелком-санитаром в 1-м батальоне Национальной гвардии имени генерала Сергея Кульчицкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Артистка, которая прошла войну, спела "Колыбельную для врага"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 27747
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн 1 Просмотров: 22511
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 21905
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 21115
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 21087
Культура
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
8
 Просмотров: 846
Сенцову вручили Шевченковскую премию
Сенцову вручили Шевченковскую премию Просмотров: 153
Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму
Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму Просмотров: 63
Google приготовил 6 сюрпризов к юбилею сериала "Друзья"
Google приготовил 6 сюрпризов к юбилею сериала "Друзья" Просмотров: 117
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 476
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua