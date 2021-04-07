Анджелина Джоли сыграла пожарную

В ленте "Те, кто желают мне смерти" Анджелина Джоли сыграла женщину-пожарника, которая спасает подростка от убийц, преследующих его. Действие происходит в штате Монтана, хотя снимали в Нью-Мексико. Фото: Pinterest

Вышел дублированный украинский трейлер триллера "Те, кто желают мне смерти". Главную роль исполнила Анджелина Джоли.

14-летний подросток стала единственным свидетелем убийства. Прячется в диких лесах штата Монтана. Ей помогает пожарная. Героям предстоит скрываться не только от наемников, но пожара, по сюжету.

Анджелина Джоли играет роль пожарной Ханны. Женщина не может прийти в себя после гибели трех подростков, которых не смогла спасти во время лесного огня. Мальчик становится для нее единственным спасением.

Позиционируют как остросюжетный нео-вестерн. Сняли по роману Майкла Корита 2014-го.

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В фильме также снимались Холт, Бернтал, Эйдан Ґиллен, Тори Киттлз - "Доктор Хаус". Режиссером выступил Тейлор Шеридан.

В украинский прокат выйдет 6 мая 2021-го.

Актриса Анджелина Джоли заявила, что готова предоставить доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа Брэда Питта в процессе о разводе с ним.