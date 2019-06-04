Анджелина Джоли резала себя ножом

4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе родилась американская актриса Анджелина Джоли, известная по лентам "Лара Крофт - расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Соблазн", "Турист". Считается одной из самых красивых, самых сексуальных женщин в мире. Она также фотомодель, режиссер, посол доброй воли ООН, обладательница премии "Оскар" и трех премий "Золотой глобус".

Девочка появилась на свет в семье малоизвестной актрисы Маршелин Бертран, наполовину француженки и известного актера Джона Войта. К моменту рождения дочери брак родителей был уже на грани: когда девочке исполнился год, они развелись. Энджи и ее старший брат жили с матерью, но отец принимал непосредственного участие в их воспитании.

Анджелина росла с ненавистью к отцу, который погубил карьеру матери.

"Он всегда казался мне человеком, которому противопоказано быть женатым", - позже говорила Джоли.

Каждый из родителей стремился стать для детей "главным авторитетом", и, поняв это, Анджелина еще в детстве научилась манипулировать ими обоими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брэд Питт расскажет всю правду об Анджелине Джоли в мемуарах

Когда Анджелине исполнилось 11, она пошла учиться в театральный институт Ли Страсберга, а также в Высшую школу Беверли-Хиллз, где конкуренция с амбициозным студенчеством поколебала его веру в себя. Джоли чувствовала себя неудачником через нестандартный внешний вид, одежда из секонд-хенда и худобы, а также после неудач в попытках стать моделью. Позже Джоли признавалась, что была в то время сильно подавленной и несчастной и, как следствие, начала делать порезы и раны на теле.

Говорила: "Я коллекционировала ножи и всегда имела подобные вещи вокруг себя. По каким-то причинам ритуал нанесения ран себе и ощущение боли от этого, возможно, ощущение самой себя живым существом, ощущение определенного увольнения - были терапией для меня ". В подростковом возрасте Анджелина носила только черную одежду, красила волосы в красный и, по ее словам, себя ненавидела.

Тяга к пыткам своего тела позже трансформировалась в любовь к татуировкам, которые у актрисы с каждым годом становится все больше. Сейчас их 18. Известно, что женщина все значимые для нее события обозначает на собственном теле. Так, например, у звезды есть татуировка с географическими координатами мест, где родились ее дети.

Джоли не скрывает, что принимала наркотики, рассказывала, что до 20 лет перепробовала практически все, что возможно.

"Я пережила тяжелые времена, и мне очень повезло, что не умерла молодой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анжелина Джоли призналась, что страдает от жуткой болезни

Джоли начала работать моделью на показах одежды уже в 14 лет, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Кроме того, она появилась в нескольких музыкальных видеоклипах, в том числе у Ленни Кравица Rolling Stones и и Meat Loaf. Официально первой ролью Анджелины Джоли считается сыгранная ею в 1993 году роль человекоподобного робота по имени Казелла "Кэш" Риз в низкобюджетном фантастическом боевике "Киборг 2: Стеклянная тень". Особой славы этот фильм Анджелине не принес. Зато уже следующая ее роль в фильме "Хакеры" была отмечена критиками, и, несмотря на финансовую неудачу, картина стала культовой после выхода на видео.

Газета "New York Times" написала о Джоли, что, "несмотря на угрюмость роли, мисс Джоли мила, словно херувим". На съемках картины Джоли встретилась с британским актером Джонни Ли Миллером, своим будущим первым мужем.

Они поженились весной 1996 года - почти одновременно с премьерой фильма. На свадьбе Джоли была в белой футболке, на которой кровью написала имя любимого. Они развелись через год. "Со мной трудно. Я не умею готовить, никогда не оправдываюсь и хочу, чтобы муж умел мной командовать. Но я всегда буду любить его, он удивительный человек", - заявила тогда актриса.

Новые роли не заставили себя ждать, и в последующие несколько лет Джоли играет в целом ряде картин, которые поспособствовали росту Анджелины Джоли как актрисы. До 1999 года она уже имеет три "Золотых глобуса" и один "Оскар".

С Билли Боб Торнтоном Джоли познакомились на съемках фильма "Управляя полетами" в 1999 году, а в 2000-м они поженились. Это была одна из самых ярких пар Голливуда - одинаковые татуировки, жаркие поцелуи на красной дорожке и кулоны с кровью друг друга. Но чувства быстро остыли - пара рассталась через три года. "Я никогда не дотягивал, всегда чувствовал себя недостаточно идеальным. Она путешествовала с миссиями ООН, встречалась с агентами по усыновлению, а мне хотелось просто побыть дома вместе", - признавался в интервью Билли.

Третьим и последним браком завершились отношения Джоли с актером Брэдом Питтом. Сначала ходили слухи, что Анджелина и Брэд начали крутить роман на съемках "Мистера и миссис Смит". Актриса несколько раз это отрицала, но потом подтвердила, что они влюбились друг в друга именно тогда. Звезды не комментировали свою связь до января 2006, когда Джоли сообщила новость о беременности. Только через 9 лет после начала отношений, уже имея 6 детей, пара обручилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брэд Питт и Анджелина Джоли официально перестали быть супругами

Говорят, Брэд переносил дату свадьбы четыре года, потому что Джоли не была к этому готова.

"Она не хотела выходить замуж. Все время убеждала всех, что штамп в паспорте - не главное, потому что их отношения строились на чувствах", - говорили друзья актрисы.

Как уже сообщалось в 2014-м Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились во Франции во дворце, который приобрели.

Они воспитывали шестерых детей - трех биологических и трех приемных. В марте 2002 Анджелина усыновила первого - Мэддокса из Камбоджи. В июле 2005 актриса удочерила Захару из Эфиопии, а в мае 2006 Джоли и Питт улетели в Намибии, где у Энджи родилась биологическая дочь Шайло. Счастливые родители продали журналистам первые снимки девочки за рекордное количество денег, которые пошли на помощь детям в Африке. В марте 2007 Энджи усыновила второго сына - Пакса из Вьетнама. На Каннском кинофестивале в 2008 она подтвердила, что беременна близнецами, а в июле родила сына Нокса и дочь Вивьен.

Они были вместе более 10 лет. Он называл ее во всех интервью лучшей женщиной и матерью в мире, она восхваляла его родительские и мужские качества. Идиллия закончилась 19 сентября 2016-го. Два года пара расставалась. Женщина взяла себе девичью фамилию, сейчас похудела до 42 кг, болеет и составила завещание.

Пара не комментировала развод, чтобы уберечь детей. Однако психологи называют несколько причин, почему это могло произойти.

Мужчины не достойны доверия

Родители Джоли развелись, когда Энджи был 1 год. Второй неудачный брак Маршелин показал неумение матери строить отношения с мужчинами, сильно повлиял на поведение самой Энджи: большую часть жизни она выбирала в спутники таких мужчин, с которыми ее установка "мужчины не достойны доверия" работала безотказно. И тут произошел сбой: Питт оказался на редкость постоянным.

"В картине мира Анжелины Джоли все мужчины - предатели, с которыми невозможно быть открытой и откровенной. Скорее всего, у нее нет уверенности, что Брэд является исключением. Но, проанализировав ее историю, можно сказать, что ее обвинения в адрес мужа абсолютно безосновательны", - говорят психологи.

Неумение прощать

Неумение прощать - одна из ключевых черт Анджелины, которая сильно портит ей жизнь. Людей провинившихся она предпочитает не прощать, а вычеркивать из своей жизни. Самый яркий тому пример - отношения с отцом. Еще ребенком, Анджелина сменила фамилию с Войт на Джоли, потому что не хотела иметь ничего общего с отцом. Единственной попыткой помириться была совместная работа Джоли и Войта в картине "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", но на съемочной площадке они несколько раз поссорились, после чего Энджи заявила, что не хочет иметь ничего общего со своим биологическим отцом. До сих пор Войт ни разу не встречался лично с детьми Энджи и заявлял, что она "не в своем уме".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные фото молодой Анджелины Джоли раскрывают ее чувственную красоту

Трансгендерность Шайло

Дети Джоли и Питта: Нокс, Вивиен, Пакс, Шайло, Захара, Медокс.

В 2014 году стало известно, что старшая биологическая дочь Джоли и Питта Шайло Нувель заявила родителям, что чувствует себя мальчиком и просит называть ее Джоном. Ребенку на тот момент было 8 лет, из которых около 7 Анджелина упорно надевала дочь в мальчишеский одежду и дарила игрушки для мальчиков. Любой психолог скажет, что пол ребенка выбирает мать. В полтора-два года не девочка решает, что она на самом деле мальчик, а мама последовательно развивает в девочке тягу к мужской одежде и интерес к мужским игр. Разумеется, если ребенка растят как мальчика практически с рождения, у нее нет шансов для другой половой идентификации.

Брэд Питт по поводу Шайло вообще не высказываться. Поскольку он воспитывался в традиционной и весьма религиозной семье, можно догадаться, что он не в восторге от того, что лепит из дочери Энджи.

Страх смерти от рака

Энджи начала делать себе операции для профилактики эстроген-зависимой формы рака. В 2013 году актриса сообщила, что удалила молочные железы. "Я решила, что не могу держать историю в тайне, потому что есть много женщин, которые не знают, что живут под тенью рака. Я надеюсь, что они также смогут пройти тестирование своих генов, а если окажется, что у них высокий риск развития болезни, то они будут знать, что у них есть выбор", - написала тогда Джоли в своем обращении. А еще через 2 года актриса удалила себе яичники с той же целью - предотвратить риск развития рака, поскольку, согласно тестам, вероятность его составила 50%. После этой процедуры Джоли писала, что теперь находится в состоянии искусственно вызванного преждевременного климакса, что негативно сказалось на ее внешности.

СМИ наперебой писали о том, что Анджелина Джоли стремительно худеет, в интернете то и дело публиковались фотографии изможденной звезды, действительно очень худой и как бы высушенной. Джоли начала кутаться в объемные кашемировые пончо, чем только разогревала разговоры о своем нездоровье. Одновременно она вообще перестала появляться на официальных светских мероприятиях в вместе с мужем.

Жизнь это боль

Еще в детстве Анджелина намеренно наносила себе порезы. Боль, по ее словам, был для нее "терапией, помогает почувствовать себя живой". Она коллекционировала ножи, которыми наносила себе порезы.

По той же причине Анджелина всегда тянулась и продолжает тянуться туда, где можно столкнуться если не с источником боли, то с его жертвами. "Каждое утро я получаю от ООН рапорт о преступлениях в отношении женщин, совершающихся прямо сейчас на территории двадцати стран", – вот такую утреннюю почту читает Джоли, по ее словам. Энджи не только собирает эту информацию для своей работы в ООН, но и сама встречается с жертвами в ходе своих регулярных поездок в лагеря беженцев. Куда, кстати, все чаще берет и своих детей, пренебрегая их безопасностью (что стало еще одним поводом для ссор с мужем).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брэд Питт и Анджелина Джоли официально перестали быть супругами

Политическая карьера

На вопрос не собирается ли она пойти в большую политику, Энджи прямо заявила: "Если я могу быть чем-то полезной для своей страны, мира и для этого нужно стать политиком, то почему бы и нет?" Однако сначала ее "бизнес-проектом" был Брэд, она даже говорила, что у Питта есть все данные, чтобы однажды стать президентом.

Вот только сам Брэд не готов был менять карьеру актера (которой он, по его словам, "одержимый")на политическую. С этого момента муж окончательно перестал быть ей интересен. Он не оправдал ее надежд, и его можно было вычеркивать из своей дальнейшей жизни.