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вторник, 02 февраля 2021 12:27

Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
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Американская актриса 45-летняя Анджелина Джоли выставила на аукцион картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он написал полотно во время Второй мировой войны и подарил президенту США Франклину Рузвельту.

Аукционный дом Christie's планирует получить за марокканский пейзаж "Башня мечети Кутубия" $3,4 млн, что может стать рекордной ценой за работу политика, пишет AP.

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Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

На картине изображена самая большая мечеть в Марракеше во время заката и Атласские горы на заднем плане.

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Черчилль серьезно занимался живописью. Начав рисовать в 40-летнем возрасте, он написал до 500 картин. Получил звание почетного члена Королевской академии художеств. Часть его картин регулярно выставлялась в Великобритании.

После смерти Рузвельта 1945 года его сын продал картину. 2011-го ее приобрела голливудская пара Джоли-Питт. Торги за картину состоятся 1 марта 2021 года.

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Алкогольную картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали на аукционе Sotheby's за £983 тыс. - это $1,2 млн.

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